БЕКИР Сами-бей (Кундух)

Турецкий государственный и политический деятель, дипломат .

Первый министр иностранных дел Турции. Этнический осетин, сын русского генерал-лейтенанта, перешедшего на службу Османской империи , Мусы Кундух-паши (Кундухова). Окончил Галатасарайский лицей, учился в Парижской школе политических наук. Владел шестью иностранными языками.

Служебную карьеру начал секретарем османского посольства в Петербурге, затем продолжил на различных административных постах в восточно-анатолийских и арабских вилайетах: мутасаррыф (управитель) Амасьи, вали (губернатор) Вана, Трабзона, Бурсы, Халеба. Накануне подписания Мудросского перемирия (30 октября 1918) между Турцией и Антантой Б. являлся губернатором Бейрута. По призыву Мустафы Кемаля-паши (Ататюрка) и Рауф-бея (Орбая) он присоединился к национальному движению.

В августе 1919 на Сивасском конгрессе Обществ защиты прав был избран в Представительный комитет (Хейет-и Темсилийе), руководящий орган национального движения (до 23 апреля 1920). В 1920 Б. был избран депутатом нижней палаты османского парламента от Амасьи, после роспуска которого возвратился в Анкару, где стал депутатом меджлиса и одним из близких соратников Кемаля. Б. пользовался большим влиянием на черкесскую диаспору.

В 1920—1921 он руководил министерством иностранных дел анкарского правительства. В 1920 Б. возглавлял делегацию Великого национального собрания Турции (ВНСТ) на переговорах в Москве о заключении договора с РСФСР . На Лондонской конференции 1921 представлял интересы Анкары и национальных сил, а после самоотвода великого везира Тевфик-паши — всей Турции. Вышел в отставку после того, как меджлис отклонил компромиссные соглашения, достигнутые им в Лондоне. Был депутатом ВНСТ двух первых созывов.

Участвовал в создании первой оппозиционной Прогрессивно-республиканской партии (Терракипервер Джумхурийет Фыркасы; 1924—1926). В 1926 вместе с другими членами партии Б. был арестован по обвинению в организации покушения на Кемаля в Измире , однако сразу же освобожден. После этого пережил глубокое разочарование и в 1927 ушел из активной политики, тихо прожив последние годы в деревне.

Автор статьи: П. В. Шлыков.

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