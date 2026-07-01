БЕКИНГЕМ ВИЛЬЕРС Джордж

Английский государственный деятель, герцог .

Родился в дворянской семье. Получил хорошее домашнее образование . В 1610—1612 жил во Франции, изучая французский язык, верховую езду, танцы и фехтование. Вернувшись в Англию, сделал благодаря привлекательной внешности блестящую придворную карьеру.

В 1614 «протестантская партия» при дворе представила его Якову I для замены прежнего королевского фаворита графа Сомерсета, ставленника «католической партии». Б. быстро завоевал сердце монарха и получил должность виночерпия. В 1615 был возведен в рыцарское достоинство и назначен постельничим , в 1616 — шталмейстером.

В 1616 получил титул барона Уолдона и виконта Виль­ерса, в 1617 — графа, в 1618 — маркиза, в 1623 — герцога. Входил в Тайный совет (с 1617), возглавлял администрацию Бекингемшира (1617) и Рутленда (1623), был лордом-лейтенантом Бекингемшира, Кента и Миддлсекса, лордом-адмиралом флота (1619).

Б. установил контроль над придворным и государственным аппаратом, продвигая на ключевые посты своих протеже. Стал богатейшим человеком Англии. Хотя его выдвиженец лорд-казначей Л. Крэнфилд упорядочил королевские финансы и сократил злоупотребления, Б. был крайне непопулярен в стране и подвергался острой критике в парламенте Англии . В 1625 инициированная им антииспанская экспедиция в Нидерланды потерпела крах из-за плохой организации.

После смерти Якова I (1625) Б. не только сохранил свое положение при Карле I, но и усилил влияние на нового монарха. Он организовал брак короля с французской принцессой Генриеттой-Марией, но не смог склонить кардинала А. Ришелье к заключению англо-французского союза против Испании.

Парламент, недовольный браком монарха с католичкой, отказал Б. в субсидиях, запрошенных для подготовки нападения на Испанию с моря, и выделил лишь ничтожную сумму. Хотя в 1625 английский десант сумел захватить Кадис, экспедиция завершилась неудачей: войска на берегу предались пьянству и полностью разложились, из-за чего их пришлось спешно эвакуировать. В море они понесли большие потери от чумы. В 1626 парламент объявил Б. «главным виновником бед и страданий Англии», потребовал лишить его должностей и начал процедуру импичмента , помешать которой Карл I сумел, лишь распустив Палату общин.

В 1627 Б. лично возглавил антифранцузскую экспедицию на поддержку мятежных гугенотов Ла-Рошели. С июня по ноябрь англичане осаждали форт на о. Ре у входа в бухту Ла-Рошели. После неудачного штурма Б. был вынужден снять осаду. Парламент в 1628 подверг Б. критике. Когда известный оратор Э. Кок заявил: «Герцог Б. — вот причина всех наших несчастий», вся палата начала скандировать: «Это — он! Это — он!».

В мае 1628 Б. отправил еще одну экспедицию к Ла-Рошели, которая также потерпела неудачу. Во время подготовки новой экспедиции Б. погиб от руки Дж. Фельтона, молодого офицера, считавшего себя обойденным в чине.

Автор статьи: С. В. Кондратьев.

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