БЕКЕТОВ Платон Петрович

Российский издатель, библиограф, историк и иконограф .

Из дворян. Двоюродный брат И. И. Дмитриева. Получил образование в частных русских и французских пансионах. В 1776—1788 был на военной службе, в 1791—1801 — на службе в Герольдмейстерской конторе при Сенате. В 1801 Б. создал типографию, которую современники считали лучшей в Москве.

Издал «Сочинения» И. Ф. Богдановича (1809—1810), отдельные произведения Н. И. Гнедича, В. А. Жуковского , И. И. Дмитриева, Н. М. Карамзина и многих других. Подготовил к изданию «Полное собрание сочинений» Д. И. Фонвизина (1830), финансировал издание «Собрания оставшихся сочинений А. Н. Радищева» (1806—1811).

Особое место среди изданных им книг занимали незавершенные иконо­графические издания: «Пантеон российских авторов» (1801) и «Собрание портретов россиян, знаменитых по своим деяниям…» (1824). Интерес Б. к истории выразился также в собирании гравюр, рукописей, книг, документов и монет. Как поэт и переводчик он публиковался в «Друге просвещения», «Русском вестнике», «Трудах Общества любителей российской словесности», «Московском вестнике» и др. Особый успех имели анакреонтические песни Б. Был членом научных обществ при Московском университете, в 1811—1823 — председателем Московского Общества истории и древностей российских .

Сочинения:

Краткое описание жизни Василия Яковлевича Левашова. М., 1808.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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