БЕКЕТОВ Петр Иванович

Русский землепроходец, сын боярский ( дворянин ), из тверских и дмитровских детей боярских.

Служил в Енисейске с 1626. В 1627 назначен стрелецким сотником в Енисейский острог. Весной 1628 отправился в поход усмирять нижнеангарских тунгусов (эвенков). В низовьях Ангары отряд Б. построил Рыбинский острожек. Осенью 1628 Б. организовал сбор ясака с народов Приангарья. В 1630 «отдыхал» в Енисейске. В мае 1631 послан на р. Лена, к улусам бурятов-эхэритов, где построил «крепь». Потеряв крепость, Б. отошел к устью р. Тутуры, где поставил небольшой острог и получил ясак от тунгусов-налягиров.

Летом 1632 объясачивал якутских тойонов средней Лены. В сентябре 1632 отряд Б. построил первый в Якутии государев острог на правом берегу Лены. В результате 31 тойон-князец признал русскую власть.

В июне 1633 Б. передал Ленский острожек сыну боярскому П. Ходыреву и отправился в Енисейск. В 1635—1636 он поставил Олекминский острог и совершил походы по рр. Витим, Большой Патом и «иным сторонным речкам».

Весной 1638, лишившись чина сотника, отправлен на службу в Ленский острог приказчиком. Совершил поход на князьца Нюриктейской волости Киринея.

В 1640 послан в Москву, где назначен казачьим головой (первым помощником воеводы) в Енисейск. В 1648 отставлен от должности.

В июне 1652 Б. выступил в поход до оз. Иргень и р. Нерчи для разведки месторождений серебра. Зимой того же года его отряд прошел левый приток Ангары Осу. После нескольких стычек с бурятами переправился через Байкал и остановился на зимовку в устье р. Прорва. В июне 1653 отряд достиг устья Селенги. На Ангаре вновь подвергся нападению бурят. К месту назначения экспедиция подошла только в конце сентября 1653. К середине октября был поставлен Иргенский острог, и казаки на плотах начали спускаться по Ингоде. Из-за раннего ледостава Б. вернулся в Иргенский острог.

На р. Шилка Б. собирался возвести большой острог, но не успел из-за нападения отрядов тунгусов. Отступил вниз по Шилке на Амур, где в «войске» Онуфрия Степанова с 13 марта по 4 апреля 1655 «бился явственно» при защите осажденного маньчжурами Кумарского острога. Этим опровергается свидетельство протопопа Аввакума, будто Б. «умре горькою смертию зле» в своем дворе в Тобольске в начале марта 1655.

Скорее всего, Б. погиб на Амуре в схватке с маньчжурами 30 июня 1658. Однако последние непроверенные сведения о Б. (Г. Ф. Миллер, И. Э. Фишер) относятся к 1660, когда он якобы через Якутск и Илимск вернулся в Енисейск. Традиция приписывает Б. открытие нерчинских месторождений серебра.

Автор статьи: Т. А. Бахарева.

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