БЕКЕТОВ Николай Андреевич

Российский историк, филолог, экономист.

Коллежский советник (1825). Окончил Московский университе​т со степенью магистра (1810), доктор словесных наук и философии (1811). В 1808—1813 преподавал в университетской гимназии и университете риторику, латынь , греческий и французский языки. В 1814—1816 был управляющим канцелярией попечителя Московского учебного округа. Экстраординарный профессор истории, географии и статистики Московского университета (1815). В 1818 произвел обозрение училищ Смоленской и Калужской губерний.

В 1826—1829 Б. — ординарный профессор политэкономии и дипломатики на нравственно-политическом факультете Московского университета. В преподавании общественных наук продолжал традиции своего предшественника на кафедре Х. А. Шлецера, стремясь примирить основные идеи смитианства с германской классической философией и камералистикой.

Был членом Общества истории и древностей российских , Общества любителей российской словесности , Московского медико-физического общества. В последнем в 1819 прочитал рассуждение «О связи статистики с науками физическими и об основании оной». Автор работ по истории и литературе.

Сочинения:

Слово о содействии России благу Европы. М., 1817.

Автор статьи: М. М. Савченко.

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