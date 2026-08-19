БЕКЕТ ТОМАС

Канцлер при английском короле Генрихе II (1155-1162). Архиепископ Кентерберийский (1162-1170). Канонизирован в 1173 году.

Ранние годы

Появился на свет в лондонском районе Чипсайд. Его дед был рыцарем, а отец Гилберт Бекет стал очень преуспевающим купцом и владельцем недвижимости. Мать – Матильда Бекет.

Наставником маленького Томаса стал друг семьи Ришар де л’Эгль. Затем мальчик учился и воспитывался в столичном монастыре Мертон, после чего стал студентом университетов в Париже и Болонье, где штудировал юридическую науку. На родину Томас возвратился в 1142 году и вскоре стал служить архиепископу Кентерберийскому Теобальду. Вместе с ним он побывал на Реймском соборе, а в 1152 году представлял патрона перед папой Римским, сумев получить от того запрет на коронацию Евстахия IV, отпрыска короля Стефана Блуаского. Через два года после этого Томас стал кентерберийским архидиаконом, а вскоре – канцлером нового короля Генриха II по протекции архиепископа.

Канцлер

На посту канцлера Бекет стал заметной политической фигурой. Он был наставником королевского наследника Генриха Молодого. В 1158 году он был послом во Франции, где добился договоренности о браке между наследником и дочерью французского короля. Также канцлер руководил многими военными кампаниями. Он был сторонником короля во всех вопросах, в том числе, и церковных. Именно Бекет способствовал установлению налога с церковного имущества. Благодаря Генриху II его верный соратник стал в 1162 году новым архиепископом Кентерберийским, сменив своего бывшего, недавно почившего патрона.

Архиепископ

Король, рассчитывавший через Бекета ослабить и подчинить церковь, страшно ошибся. В новом статусе тот, отказавшись от должности канцлера, повел свою политику. Он проводил суды над захватившими имущество церкви во время гражданской войны 1135-1154 годов; был абсолютно несогласен с объявленным Генрихом в 1163 году желанием ввести очередной налог на земли церкви и вывести дела о преступлениях духовенства из церковного ведения. Всем своим образом жизни архиепископ показывал произошедшие с ним перемены, став молитвенником и аскетом.

В начале 1164 года король в присутствии знати и духовенства объявил в Кларендонском дворце принятие Кларендонских конституций, существенно ограничивавших власть клириков и регламентировавших различные стороны их жизни (например, они не могли покинуть страну без дозволения монарха). Без королевского согласия духовенство не могло предавать анафеме, замещать свободные церковные посты, претендующие на них приносили клятву верности государю. Также король получал некоторые доходы церкви.

Английские клирики одобрили новые законы, однако Бекет не стал сразу их подписывать, отказавшись окончательно это делать после неодобрения конституций папой Римским. Тогда осенью 1164 года Генрих предъявил архиепископу обвинение в государственных растратах в бытность того канцлером. Однако Бекет считал, что суд короля не имеет права его судить. Он спасся бегством во Францию.

Изгнанник

Генрих пытался давить на Людовика VII, однако французский монарх приветствовал у себя архиепископа со всеми почестями. Изгнание Бекета продлилось до 1170 года. Почти все это время он обитал в аббатстве цистерцианцев Понтиньи, впоследствии из-за угроз английского государя в адрес английских же монахов этого ордена он обосновался в бургундском Сансе. В изгнании он вел переписку с французским королем и папой Римским, королевой Сицилии Маргаритой Наваррской. Он стремился к тому, чтобы папа Александр отменил конституции Генриха, но тот, сам находясь в изгнании и конфликтуя с императором Фридрихом Барбароссой , не хотел еще более ухудшать отношения с Англией. Однако в 1170 году все переменилось. Тогда венчался на царство воспитанник Бекета Генрих Молодой. Однако происходила коронация в Йорке, а венчали его архиепископ Йоркский и епископы Лондонский и Солсберийский, тогда как по всем канонам это мог делать только архиепископ Кентерберийский. Тогда папа пригрозил Генриху II интердиктом, в результате чего тот помирился с Томасом Бекетом.

В конце 1170 года архиепископ возвратился на родину, где его ждали многочисленные верующие. Первым же делом он низложил трех клириков, совершавших коронацию, вызвав у Генриха II новый приступ недовольства. В итоге сторонники короля, рыцари Реджинальд Фитц-Урс, Хьюг де Моревиль, Уильям де Траси и Ричард ле Бретон отправились в Кентерберийский собор. По некоторым данным, сначала они, встретив там Бекета, сказали, что Генрих ждет его на суд в Винчестере. Архиепископ, собиравшийся служить вечернюю службу, ответил на это отказом. Тогда рыцари вынули свои мечи и закололи ими Бекета в самом соборе, на ступеньках к алтарю, после чего скрылись.

Святой

Подобная бойня в храме Божьем сильно потрясла все европейское общество. Уже через три года после кончины Томас Бекет был причислен Католической церковью к лику святых. Его почитание быстро достигло и южных рубежей Европы, в самой Англии паломники отовсюду стекались на его могилу в Кентерберийском соборе (это, в частности, отразилось в «Кентерберийских рассказах» Чосера). В 1174 году ее посетил каявшийся Генрих II.

В 1538 году, при короле Генрихе VIII , порвавшим с Католической церковью, были вскрыты мощи Томаса Бекета, а ценности из захоронения забрали. По указу монарха, архиепископа прекращали почитать в Англии, что продолжалось вплоть до XIX века.