БЕК Юзеф

Польский политик, дипломат , полковник артиллерии.

Родился в семье юриста. В 1912 учился в Высшей реальной школе в Кракове, затем в Львовском политехническом университете. Член Польской военной организации, в 1914—1917 — солдат Польских легионов . Военный атташе II Речи Посполитой в Париже и Брюсселе в 1922—1923.

В 1925 окончил Высшую военную школу в Варшаве, получил звание офицера Генштаба и был назначен руководителем отдела в канцелярии Военного совета. В 1926 во время майского переворота оказал поддержку Ю. Пилсудскому .

В 1926—1930 возглавлял кабинет министра военных дел, в 1930 был вице-премьером в правительстве Пилсудского. Затем до 1932 занимал пост вице-министра военных дел.

В 1932 был назначен министром иностранных дел. В 1935—1939 входил в состав Сената. Будучи министром иностранных дел, Б. следовал политике равновесия в отношениях с Германией и СССР . Выступал против участия Польши в коллективных договорах, считая, что это ограничивает свободу польской политики. 25 июля 1932 подписал в Москве польско-советский пакт о ненападении.

26 января 1934 участвовал в подписании польско-германского протокола о мирном разрешении споров сроком на 10 лет.

Осенью 1938 и весной 1939 отверг предложения Германии о присоединении Польши к Антикоминтерновскому пакту и продлении мирного протокола до 25 лет в обмен на передачу Гданьска Германии и строитель­ство экстерриториальной автострады через польское Поморье в Вост. Пруссию. Этот отказ привел к обострению отношений с Германией, необходимости поиска союзника в Европе и сближению с Великобританией.

После начала Германо-польской войны 1939 и ввода советских войск на территорию Польши Б. вместе с правительством эвакуировался в Румынию, где был интернирован (смотрите Вторая мировая война ).

Сочинения:

Komentarze dyplomatycznej wojny 1939 roku // Zeszyty Historyczne. Paryz, 1971;

Pamiętniki Józefa Becka. Warszawa, 1955;

Przemowienia, deklaracje, wywaiady 1931—1939. Warszawa, 1939;

Ostatni raport. Warszawa, 1987.

Автор статьи: О. М. Минник.

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