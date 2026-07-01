БЕХТЕРЕВ Владимир Михайлович

Психиатр, физиолог, невропатолог, психолог.

Основатель Психоневрологического института в Санкт-Петербурге , создатель научной школы рефлексологии и патологической психологии .

С именем Б. связывают начало систематической научной работы по изучению мозга человека. В клинической психиатрии и медицинской психологии Б. известен как разработчик методов индивидуальной и коллективной психотерапии, терапии психозов, галлюцинаций и психопатий, навязчивых состояний и алкоголизма.

В 1917 для ученых занятий Психоневрологического института Б. был предоставлен Мраморный дворец в Петрограде. В 1918 создал и возглавил Института по изучению мозга и психической деятельности.

Сочинения:

Основы учения о функциях мозга. СПб., 1903—1907;

Объективная психология. СПб., 1907—1910;

Психика и жизнь. 2 изд. СПб., 1904;.

Внушение и его роль в общественной жизни. СПб., 1908;

Мозг и деятельность, М.- Л., 1928;

Избранные произведения. М., 1954.

Автор статьи: Ф. Г. Тараторкин.

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