БЕХА-АД-ДИН Абу-ль-Махасин Юсуф ибн Рафи ибн Шаддад
Арабский историк, биограф Салах-ад-дина.
Учился в Мосуле и Багдаде, в этих же городах потом и преподавал. В 1188 совершил паломничество в Мекку, посетил Иерусалим, а на обратном пути побывал в Дамаске. Здесь его пригласил к себе на службу султан Египта Салах-ад-дин (Саладин), назначивший Б. войсковым судьей (кади) в Иерусалиме.
Б. пользовался полным доверием Саладина, составил для него трактат о добродетельности священной войны с крестоносцами. После смерти Саладина в 1193 его сын Аль-Малик аз-Захир назначил Б. на высокий и доходный пост в Алеппо.
Был также личным советником государя, а затем его наследника Аль-Малике аль-Азиза вплоть до отречения последнего. Б., сведущему во многих отраслях исламской науки, принадлежат сочинения по юриспруденции и другим темам, но наиболее известна составленная им «Жизнь Саладина». Умер Б. в 1243 г.
Автор статьи: С. Ю. Серегичев.
© Российская Историческая Энциклопедия