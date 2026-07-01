БЕГИН Менахем

Государ­ственный деятель, премьер-министр Израиля .

Родился в состоятельной семье, поддерживавшей сионистские идеи. В 1925 вступил в ряды движения «Ха-шомер ха-цаир» («Молодой страж»), затем перешел в идеологически более правую группу «Бейтар». После окончания школы в Польше, поступил в Варшавский университет, окончил его по направлению юриспруденция.

В 1930-х был активным членом движения «Бейтар» в Польше в 1939 стал главой его польской ветви.

С началом Второй мировой войны переехал в Вильно, где был арестован НКВД и приговорен к восьми годам заключения. Вместе с польской Армией Андерса, сформированной в СССР , оказался в Палестине в 1942, где вступил в ряды правой вооруженной группы ЭЦЭЛ (Национальная военная организация).

Политическую карьеру начал в 1948 как глава правоцентристской оппозиционной партии «Херут» («Свобода»). Вплоть до 1977 никогда не входил в правительственные коалиции, за исключением 1967—1970, когда Б. вошел в правительство национального единства. В качестве главы оппозиционной партии стал известен своими противоречивыми действиями, как, например, организация массовой демонстрации против подписания соглашения с ФРГ в 1952.

Возглавляемая Б. правоцентристская партия «Ликуд» («Консолидация»), возникшая после слияния «Херут» с рядом малых политических групп, одержала победу на парламентских выборах. В качестве премьер-министра (с 1977) Б. принял ряд важнейших для Израиля внешнеполитических решений.

В 1977—1979 он вел переговоры с президентом Египта А. Садатом, завершившиеся подписанием Кемп-Дэйвидских соглашений, постепенной эвакуацией Израиля с Синайского полуострова и мирным договором с Египтом.

В 1981 отдал приказ о бомбардировке иракского ядерного реактора. В 1982 санкционировал вторжение Израиля в Ливан, длившееся до 1985 и ставшее наиболее контроверсальным событием израильской политической истории 1980-х.

Неудачная война в Ливане стала серьезным ударом по политической деятельности Б.: в августе 1983 он ушел с поста премьер-министра, отказавшись также от поста главы партии «Ликуд».

Автор статьи: С. А. Кожеуров.

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