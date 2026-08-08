БЕГИЧЕВ НИКИФОР АЛЕКСЕЕВИЧ

Образование и начало карьеры

Никифор Бегичев родился 7 февраля 1874 г. в г. Цареве. Закончив два класса школы, начал трудиться. В 1895 г. зачислен в состав 5-го флотского экипажа в Кронштадте. В 1896 г. перевелся на фрегат «Герцог Эдинбургский». По окончании в 1897 г. квартирмейстерской школы Н.А. Бегичев отправился в восьмимесячное заграничное плавание, после которого ему был присвоен чин унтер-офицера.

Участие в полярной экспедиции

В 1899 г. Ф.А. Матисен предложил Н.А. Бегичеву участие в полярной экспедиции Э.В. Толля в качестве боцмана. В 1900 – 1902 гг. совершил вместе с Э.В. Толлем и Ф.А. Матисеном плавание по Северному Ледовитому океану. После разъединения команды и отплытия Э.В. Толля к острову Беннетта Н.А. Бегичев возвратился в Тикси, затем отплыл в Якутск, а уже оттуда в Санкт-Петербург.

После исчезновения отряда Э.В. Толля, направившегося к острову Беннетта, Н.А. Бегичев предпринял попытку отыскать группу и весной 1903 г. на нартах совершил переход от устья р. Яны до острова Котельный. К августу ему удалось найти зимовье группы Э.В. Толля, которая, как оказалось, погибла. Возвращаясь, он спас провалившегося под лед человека, которым оказался будущий адмирал, начальник поисковой команды А.В. Колчак.

С 1904 г. служил в Порт-Артуре на миноносце «Бесшумный». Участник Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Удостоился Георгиевского креста 4-й степени.

Жизнь на Таймыре

В 1906 г. Н.А. Бегичев поселился на полуострове Таймыр. Добывал пушного зверя, занимался изучением полуострова. В апреле 1908 г. совершил экспедицию к западному входному мысу Анабарского залива. Доказал, что полуостров на выходе из Хатангского залива на самом деле был островом.

В мае 1908 г. Н.А. Бегичев побывал в Санкт-Петербурге в Петербургской Академии наук, где выступил с докладом о своих исследованиях. Получив поддержку академии, в 1910 – 1912 гг. он продолжил изучение Анабара, параллельно занимаясь пушным промыслом.

Летом 1912 г. Н.А. Бегичев прибыл в Царев, побывал в Астрахани, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге. В конце сентября он возвратился на Север, женился и перебрался в Авамскую тундру.

Новая экспедиция

В 1915 г. Н.А. Бегичев встал во главе санной экспедиции к побережью Таймыра для спасения экипажей ледокольных пароходов «Таймыр» и «Вайгач». Проследовав от озера Пясино на север, в середине июня его отряд вышел к западной части хребта Бырранга. Здесь Н.А. Бегичев описал три небольшие реки. В итоге благополучно вывел экипажи к устью Енисея.

Летом 1921 г. руководил группой спасателей, отправившихся на поиски двух норвежцев – курьеров экспедиции Р. Амундсена. Отряд добрался до южного побережья полуострова Михайлова, где нашел стоянку участников экспедиции В.А. Русанова.

В 1922 г. стал участником геологической экспедиции Н.Н Урванцева по изучению р. Пясины. На берегу Пясинского залива Н.А. Бегичевым была найдена документация экспедиционной группы Р. Амундсена, а немного западнее – скелет человека (останки одного из двух посланников Р. Амундсена). В благодарность за находки норвежское правительство подарило Н.А. Бегичеву именные золотые часы.

Летом 1926 г. Н.А. Бегичев совершил спуск по Пясине к устью. После сложной зимовки он скончался от цинги на мысе Входном в Пясинском заливе.