БЕГЕЛЬДИНОВ ТАЛГАТ ЯКУБОВИЧ

Полковник Советской Армии, генерал-майор ВС Казахстана, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 5 августа 1922 года в районе села Майбалык (ныне – район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Казахстана). Вырос в городе Пишпеке (ныне – Бишкек), окончил там десять классов и аэроклуб, после чего работал в последнем инструктором.

В апреле 1940 года был призван в РККА . В 1942 году окончил 3-ю Чкаловскую ВАШЛ и 1-ю Чкаловскую ВАШП, служил лётчиком в запасном полку.

Великая Отечественная война

С 8 января 1943 года – на фронте, воевал в составе 800-го штурмового авиационного полка. Начав воевать лётчиком, он к концу войны стал командиром эскадрильи. Совершал вылеты на штурмовку наземных сил, не раз участвовал в воздушных боях. 5 (по другим данным, 6) мая 1943 года его самолёт был сбит и упал на вражеской территории, при этом Бегельдинов был ранен в ногу. Через несколько дней лётчику удалось перейти линию фронта и вернуться в свою часть.

В совершенстве овладел техникой пилотирования, летал в любых метеорологических условиях, даже в тёмное время суток, зачастую без истребительного прикрытия. Помимо штурмовок, неизменно отличавшихся высокой результативностью, не раз выполнял ответственные задания по проведению воздушной разведки. Много раз водил группы штурмовиков.

Летом 1944 года принимал активное участие в операциях по освобождению Украинской и Молдавской ССР, своими действиями способствовав освобождению многих белорусских населённых пунктов и выходу наземных сил к Государственной границе СССР. К 27 июня 1944 года Бегельдинов совершил 155 вылетов, лично сбил 4 вражеских самолёта. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Всего же за время своего участия в войны Бегельдинов совершил 305 вылетов, сбив 5 самолётов противника лично и ещё 2 – в группе. В результате проводимых им штурмовок враг понёс значительные потери. По итогам своей боевой деятельности он во второй раз получил высшую степень отличия Советского Союза.

Послевоенная жизнь

В 1950 году окончил ВВА. В августе 1956 года в звании подполковника был уволен в запас, позднее получил звание полковника запаса, а после распада СССР – генерал-майора ВС Казахстана. Долгие годы работал в строительных организациях, руководил строительством крупнейших предприятий, важных социально-культурных объектов в республике. Заочно окончил МИСИ. Активно занимался общественной работой. Избирался депутатом ВС СССР двух созывов, народным депутатом СССР. Умер в Алма-Ате 10 ноября 2014 года.