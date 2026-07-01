БЕГАРДЫ

Религиозное движение, объединившее представителей низших слоев общества и получившее исключительное распространение в Северной Франции и сопредельных странах (совр. Бельгии, Нидерландах и Германии).

Название «Б.» может происходить либо от старосаксонского «beg» — «просить милостыню», либо от средненижненемецкого «beggam» — «нищен­ствовать». Нельзя исключать и происхождение названия от цвета одежды (от фр. beige — «беж») или от имени легендарного родоначальника движения — Ламберта Бегского.

Движение, состоявшее, главным образом, из обедневших крестьян , ремесленников и цеховых подмастерьев, возникло в XIII в. и просуществовало вплоть до конца XVIII в. Б. генетически близки бегинам — религиозному течению, зародившемуся, возможно, в Южн. Франции и распространившемуся по всей Европе; его представители отстаивали идеи духовной самостоятельности и независимости от Католической церкви .

Бегины вели аскетический образ жизни и много проповедовали; официальная церковь их считала еретиками . Отрицание необходимого участия священства в деле спасения души ставило как бегинов, так и Б. в положение еретиков, обреченных на преследование. Б. не принадлежали ни к одному из монашеских орденов ; общины организовывались по строгому гендерному принципу.

В братства Б. входили только мужчины, тогда как в группы («бегинажи») бегинок — женщины. За благочестие бегинки часто именуются в источниках «святыми женами» («mulieres sanctae»).

Представители данного течения внесли определенный вклад в развитие духовной культуры XIV в.: «Зерцало простых душ» французской бегинки Маргариты Поретанской имело широкое хождение и влияние.

На протяжении Средневековья Б. преследовали, усматривая в их поведении связь с еретическими движениями альбигойцев и вальденсов.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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