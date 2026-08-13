БЕГ К МОРЮ

Общее название для трех последовательных маневренных операций, проведенных германской и англо-французской армиями на Западном фронте в Первую мировую войну 16 сентября — 15 октября 1914 с целью взаимного обхода открытых флангов.

К середине сентября 1914 после сражений на рр. Марна и Эна военные действия на участке фронта от р. Уаза до швейцарской границы стали принимать позиционный характер и только северо-западные фланги сторон оставались открытыми. Не занятое войсками пространство между р. Уаза и Северным морем достигало 200 км.

16—19 сентября 6-я и 2-я француз­ские армии начали наступление против правого фланга 1-й германской армии между рр. Сомма и Уаза в направлении на Сен-Кантен, но встретились с выдвигавшимися одновременно на этот участок соединениями 6-й германской армии.

Бои продолжались до 28 сентября и завершились переходом обеих сторон к обороне. Последующие операции, проведенные 10-й французской армией 29 сентября — 9 октября (с целью обхода правого фланга 6-й германской армии в районе Арраса по обоим берегам р. Скарп) и английской армией на р. Лис 10—15 октября также закончились безрезультатно. Англо-французские войска вновь столкнулись с соединениями германской армии, которые, в свою очередь, пытались обойти левый фланг союзников. Ввиду равенства сил обе стороны после упорных боев перешли к обороне .

Завершая операции «Б. к м.», германские войска 9 октября заняли Антверпен, оборонявшийся бельгийской армией, которая отошла на линию Остенде — Ипр и присоединилась к войскам союзников. После «Б. к м.» и последовавших в период 20 октября — 15 ноября сражений во Фландрии на р. Изер и в районе Ипра фронт стабилизировался и маневренный период боевых действий на Западе закончился. От швейцарской границы до пролива Па-де-Кале установился сплошной позиционный фронт.

«Б. к м.» в целом имел характер «скачкообразных» маневренных операций с ограниченными силами. Обе стороны действовали недостаточно энергично, что позволило стабилизировать фронт. Для обеспечения флангов, прикрытия сосредоточения и развертывания прибывающих на фронт пехотных соединений применялись крупные массы кавалерии . Для переброски сил и средств широко использовался ж.-д. и автомобильный транспорт.

Дополнительная литература:

Вержховский Д. В. Первая мировая война 1914—1918. М., 1954;

Зайончковский А. М. Первая мировая война. СПб, 2000;

История Первой мировой войны 1914—1918 гг. / Под ред. И. И. Ростунова. М., 1975.

Автор статьи: Д. В. Суржик.

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