БЕДНЫЙ ДЕМЬЯН
БЕДНЫЙ ДЕМЬЯН - русский поэт конца XIX-начала XX веков.
Сын крестьянина, учился в Киевской военно-фельдшерской школе, затем в Санкт-Петербургском университете.
Ранние стихи (публиковались с 1899 года) - верноподданнические и лирико-романтические, с 1909 года - народнические, патетически-гражданские, с 1911 года - большевистские, агитационно-сатирические.
С 1912 года член РСДРП. В 1914-1915 годах на фронте. С 1917 года постоянный сотрудник большевистской печати, в 1918-1920 годах ездил по фронтам Гражданской войны; его стихи печатались в листовках и агитационных брошюрах огромными тиражами.
В 1920-е годы фельетонист «Правды», где почти ежедневно публиковал стихи на злободневные темы: о международном положении, смычке города с деревней, новом быте, борьбе с религией, коллективизации и пр.
Необычайно плодовитый, импровизировавший стихи на пишущей машинке, он пользовался исключительной популярностью у начинающих, только что освоивших грамоту читателей.
Его образцы - И.А. Крылов, Н.А. Некрасов, хрестоматийные стихи русских классиков, народный лубок; его стиль - афористические, сразу запоминающиеся строчки, предельно простой язык, традиционный набор легкопонятных образов и привычных жанров (басня, песня); интонация прямого разговора с читателем, юмор скорее добродушный, чем злой; разговорный стих - басенный или фольклорный; замечательно тонкий слух (классическая точность рифм - уникальная в XX веке).
От литературных споров держался в стороне; попытка объявить его универсальным образцом для советской литературы («одемьянивание литературы», лозунг РАППа 1930 года) не удалась.
В 1930-е годы, когда новый, сталинский партийный курс потребовал пафоса вместо сатиры и национального идеала вместо классового, положение Бедного стало зыбким: в 1930 году его осуждают за очернение современности в стихотворении «Слезай с печки» (1930 год) и др., в 1936 году - за очернение русского прошлого в либретто оперы «Богатыри» (1936 год), в 1938 году он исключён из партии, не печатается, живёт под угрозой ареста.
Только с началом Великой Отечественной войны он добивается доступа в печать, с прежней энергией пишет газетные стихи.
Сочинения:
Собрание сочинений: В 8 т. М., 1963-1965.