БЕДИРХАНА-БЕЯ И НУРУЛЛЫ-БЕЯ восстание

Восстание курдов в Османской империи в 1843—1848.

Получило название по имени его главных вдохновителей и лидеров — Бедирхан-бея, курдского эмира Джизре и Бохтана (исторические области на юго-востоке совр. Турции) и Нуруллы-бея, эмира Хаккари.

Причиной антиосманского выступления было желание курдских беев сохранить свой автономный статус и воспрепятствовать выстраиванию жестко централизованной властной вертикали. Танзиматские реформы, официально объявленные в 1839, и предшествующая им политика султана Махмуда II были направлены на коренное изменение системы управления империей. Курс на тотальную централизацию власти предполагал полное подчинение султану и Порте местных правителей, веками лишь формально зависевших от Стамбула . Политика централизации власти столкнулась с активным сопротивлением на местах, особенно в провинциях, где влияние центра было традиционно слабым.

Накануне Танзиматских реформ авторитет эмира Бедирхан-бея на региональном уровне был непререкаемым, однако с введением прямого правления в Диярбекире и дальнейшими шагами по реформированию системы управления его влияние оказалось существенно ограниченным. В 1843 вместе с другими курдскими беями он возглавил движение против османского господства в Курдистане .

Почти 5 лет продолжалось сопротивление курдов, и охваченные восстанием области находились в неповиновении Порте. В ходе восстания Бедирхан-бей и Нурулла-бей, объединившись с правителем Диярбекира (Амеди) Сулейман-пашой, дважды устраивали резню ассирийцев и несториан в Хаккaри, истребив не менее 10 тыс. чел.

В 1847 под давлением европейских держав Стамбул принял решительные меры против курдских беев. Однако лишь в 1848 султанским войскам удалось окружить и разбить повстанцев.

Бедирхан-бей вместе с семьей был сослан на о. Крит, где пробыл 10 лет.

Автор статьи: П. В. Шлыков.

© Российская Историческая Энциклопедия