БЕДИН ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ

Советский военачальник, генерал-майор, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1943).

Биография

Родился 19 марта (по новому стилю — 1 апреля) 1900 года в деревне Косьмино (ныне — Собинский район Владимирской области). После окончания сельской школы уехал в Москву, где трудился на одном из местных предприятий.

В феврале 1918 года добровольцем поступил на службу в РККА . Участвовал в боях Гражданской войны, в том числе в подавлении восстания Чехословацкого корпуса , разгроме войск А. В. Колчака и П. Н. Врангеля . В 1921 году окончил пулемётные курсы в Москве, после чего служил в частях особого назначения, стрелковых частях, различных военных учебных заведениях. В 1924 году окончил пехотную школу п Киеве, в 1931 году — курсы «Выстрел», в 1938 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе. В сентябре 1940 года принял командование 690-м стрелковым полком, дислоцировавшимся в Прибалтике. Здесь он встретил начало Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война

С первого дня войны находился в действующей армии. Во главе своего полка он сражался на границе. Когда от полученных в боях ранений скончался командир 126-й стрелковой дивизии генерал-майор М. А. Кузнецов, Бедин принял на себя его обязанности. Сам будучи тяжело раненым, он продолжал командовать этим соединением, которое вело ожесточённые бои на Новосокольническом направлении. Ему удалось организовать контрудар, очистив от врага город Новосокольники и более чем на месяц задержать продвижение гитлеровцев на данном участке.

После длительного лечения в январе 1942 года Бедин принял командование над 7-й гвардейской стрелковой дивизией. Вверенное ему соединение вело бои под Ленинградом и на Новгородчине, в районе Демянска. В марте 1943 года назначен командиром 253-й стрелковой дивизии. Находясь в составе 40-й армии Воронежского фронта, она исключительно успешно действовала в ходе битвы за Днепр . На протяжении трёх дней — с 24 по 26 сентября 1943 года — она форсировала Днепр в районе села Ходорово Мироновского района Киевской области Украинской ССР, захватила плацдарм на его западном берегу, а затем и расширила его. Личный состав дивизии во главе с генерал-майором Бединым проявил в тех боях массовое мужество и героизм. За те бои отважный комдив был удостоен звания Героя Советского Союза.

В ноябре 1943 года Бедин назначен на должность командира 21-го стрелкового корпуса. Вместе со своими соединениями он участвовал в освобождении Западной Украины и Польши. При отражении немецких контрударов в районе города Брусилова и в наступательных боях на Казатинском направлении корпус Бедина нанёс вражеским боевым соединениям, многие из которых были танковыми, большие потери. Только при отражении контрудара в районе Корнин-Брусилов части под его командованием уничтожили до 2 тысяч солдат и офицеров, до 150 танков, большое количество прочей боевой техники. В декабре 1943 года, стремительно наступая, корпус Бедина разгромил 25-ю танковую дивизию вермахта и 2 полка 168-й пехотной дивизии, освободив сотни населённых пунктов и захватив большие трофеи.

В июле 1944 года Бедин получил второе за войну тяжёлое ранение и больше на фронт не вернулся — сначала длительное время лечился, затем был зачислен в резерв Ставки Верховного Главнокомандующего. Конец войны он встретил на учёбе в ВВА имени К. Е. Ворошилова.

Послевоенная жизнь

В 1946 году окончил академию. Служил на высоких должностях в центральном аппарате Министерства обороны СССР. В августе 1958 года уволен в запас. Умер в Москве 29 июля 1962 года.