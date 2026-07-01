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БЕЦОЛЬД Фридрих фон (Friedrich Gustav Johannes von Bezold)
Немецкий историк, известный специалист по истории Реформации и Гуситскому движению.
Учился в Мюнхене, Берлине и Гёттингене. Преподавал в университетах Эрлангена (с 1884), Бонна (с 1896). С 1883 — член Исторической комиссии Баварской академии наук. С 1907 — член Прусской академии наук.
Сочинения:
Zur Geschichte des Hussitentums: culturhistorische Studien. München, 1874. Geschichte der deutschen Reformation. Berlin, 1890.
Автор статьи: В. С. Дударев.
© Российская Историческая Энциклопедия
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