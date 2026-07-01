БЕЦКОЙ (БЕЦКИЙ) Иван Иванович
Просветитель и педагог.
Внебрачный сын генерал-фельдмаршала князя И. Ю. Трубецкого и шведской баронессы Вреде. Окончил Копенгагенский кадетский корпус и проходил службу в датском кавалерийском полку. Уволенный со службы в 1747 в чине генерал-майора, изучал за границей организацию воспитательных и благотворительных учреждений. В 1762—1779 был личным секретарем императрицы Екатерины II.
Занимал посты главного попечителя Московского воспитательного дома (1763—1792), попечителя Императорского воспитательного общества благородных девиц (1764—1789), фактического руководителя Сухопутного шляхетского кадетского корпуса (1765—1782).
В сочинении «Генерального учреждение о воспитании юношества обоего пола» (1764) сформулировал идеалы гуманитарного образования. Видел в педагогической реформе путь культурной европеизации России.
Возглавляя Канцелярию от строений (1762—1793) и являясь президентом Академии художеств (1763—1795), популяризировал классические архитектурные стили. Разработал уставы ряда банков, Ссудной, Сохранной и Вдовьей казны.
Сочинения:
Бумаги и переписка Бецкого // Чтения Московского общества истории и древностей. М., 1863;
Собрание учреждений и предписаний касательно воспитания в России обоего пола благородного и мещанского юношества. В 3 ч. СПб., 1789—1791.
Автор статьи: И. Б. Орлов.
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