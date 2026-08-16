БЕЧЕВИН ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Богатейший купец

О ранних годах жизни Ивана Степановича Бечевина (по другим данным – Бичевина) известно немного. Родился он в 1704 г. в г. Иркутске. Согласно историческим источникам был казаком. В 1730 г. числился уже посадским.

В 1749 г. Б. добился получения откупа на «питейное дело» в Илимском уезде Иркутской провинции. Ему достались 48 кабаков, а казне – 6236 руб. дохода.

Получил известность как торговец. С 1750-х гг. активно вел торговлю пушниной, организовывал доставку с о-вов в Тихом океане меха морских зверей. Однако ввиду запрета на продажу пушнины китайцам, который устанавливался для частных лиц, Б. продавал пушнину русским купцам. Покупал сукно, которое потом шло как товар обмена на китайские товары. Занимался Б. торговлей с китайцами в Кяхте. В итоге уже к середине XVIII в. он сумел сколотить серьезные капиталы и слыл самым богатым купцом Иркутска.

Исследователь и предприниматель

Стремясь освоить новые горизонты, Б. финансировал экспедиции по изучению Алеутских о-вов. В 1757 г. он предложил иркутскому губернатору организовать экспедицию к Анадырю и устью Лены для выявления потенциала земель для организации пушного промысла. Средства на экспедицию Б. выделил в полном объеме. Помощь губернатора ему нужна была для того, чтобы набрать специалистов в навигации, мореходном деле. Нужен был экспедиции переводчик и вооружение.

Рассмотрев предложение Б., правительство дало добро на проведение экспедиции. Б. Приступил к ее подготовке. В 1760 г. корабль «Св. Гавриил», построенный полностью на средства Б., отбыл с Камчатки на восток. Его маршрут занял по продолжительности два года, в течение которых «Св. Гавриил» побывал на Алеутских о-вах и Аляске. Были открыты о-в Унга, залив, получивший имя Бечевина, и другие бухты и мыс на Алеутских о-вах и Камчатки. Сам Б. уже не узнал о результатах экспедиции, поскольку, успев снарядить корабль и дав команду к его отправке, скончался в Иркутске 13 декабря 1759 г.

Благотворитель

Б. вошел в историю Иркутска и как меценат. Выделенные им средства позволили построить в 1759 – 1763 гг. Тихвинскую, Знаменскую, Благовещенскую церкви.

Сам же поселился в приходе Тихвинской церкви. Здесь у него был собственный дом.

Семья

Б. не оставил наследников. Все его имущество после его смерти продали с аукциона. Вырученные деньги, а это 22413 руб., пошли на удовлетворение нужд родного Б. города.