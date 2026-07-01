БЕБЕЛЬ Август Фердинанд

Деятель германского и международного рабочего движения, один из вождей германской социал-демократии, Интернационала 1-го и 2-го .

Из бедной семьи прусского унтер-офицера Йоханна Готтлоба. Б. рано остался без отца, после переезда семьи в г. Вецлар (совр. земля Гессен) посещал школу для бедняков. В 13 лет осиротел, получил профессию токаря, но продолжал заниматься самообразованием. В 1858—1860 как подмастерье странствовал по южной Германии и Австрии, с 1864 работал мастером в Лейпциге.

В 1862 Б. стал членом комитета по подготовке межрегиональной конференции рабочих, в 1863 — депутатом от Лейпцига на Объединительном съезде немецких рабочих союзов в Франкфурте-на-Майне. С 1865 был председателем рабочего просветительского общества, постепенно разочаровался в продуктивности союза рабочего класса и либерального политического движения.

Самообразование и дружба с В. Либкнехтом , который активно общался с К. Марксом и Ф. Энгельсом , способствовали разочарованию Б. в лассальянстве и его приобщению к марксизму .

В 1866 он основал вместе с Либкнехтом в г. Кемниц радикально-демо­кратическую «Саксонскую народную партию» (СНР), которая критиковала действия О. Бисмарка, объединявшего Германию по «малогерманскому пути». Б. заявлял о своей поддержке «великогерманского пути» объединения страны и называл политику Бисмарка «антинемецкой».

Создание в 1866 Северо-Германского союза он считал инструментом удовлетворения властных амбиций Пруссии . В 1867 Б. был избран президентом Объединения германских рабочих союзов, присоединившегося в 1868 к 1-му Интернационалу. Деятельность Б. в 1-м Интернационале объективно способствовала размежеванию формирующегося социал-демократического движения с левыми либералами и буржуазными демократами.

В 1869 Б. и Либкнехт распустили СНР и организовали на основе Объединения германских рабочих союзов общенациональную Социал-демократическую рабочую партию Германии («эйзенахцев», СДРПГ). В этот период они создали целый ряд международных «профессиональных товариществ», и Б. написал для них образец статута, что дало толчок быстрому развитию профсоюзных организаций социалистической направленности по всей Европе.

В конце 1860 — начале 1870-х Б. опубликовал большое количество публицистических статей, в которых разъяснял задачи социал-демократического движения. В своей брошюре «Наши цели», опубликованной в 1870, он дал очень широкое определение рабочего класса, отнеся к нему не только мелких ремесленников, но и часть крестьянства , учителей народных школ и даже низший слой чиновничества. В этот период Б. считал, что в случае прихода к власти рабочего класса должна быть установлена не диктатура пролетариата , а создано подлинно демократическое общество, в котором частная собственность будет заменена на «кооперативный способ производства». Он не считал революцию единственно возможным путем смены одного общественного строя другим, придавая огромное значение парламентской деятельности.

С 1866 Б. являлся депутатом рейхстага Северо-Германского союза от СНР, в 1871—1881 и в 1883—1913 — депутатом рейхстага Германской империи от СДПГ, в 1881—1891 — депутатом от СДПГ в саксонском ландтаге. Б. заложил основы парламентской деятельности германской и международной социал-демократии, считая, что она может реально изменить правовое и экономическое положение пролетариата.

Во время Франко-прусской войны 1870—1871 Б. проголосовал в рейхстаге против выделения военных кредитов. В дальнейшем он голосовал против аннексии Эльзаса и Лотарингии, выступил за установление справедливого мира с французским народом и поддержал Парижскую коммуну 1871 . Это дало повод Бисмарку причислить социал-демократов к антигосударственным силам и установить над партией полицей­ский контроль.

В 1870 Б. и В. Либкнехт были обвинены в государственной измене, и, несмотря на депутат­скую неприкосновенность, осуждены на 2 года лишения свободы. Впоследствии Б. еще неоднократно подвергался арестам и провел в тюрьме в общей сложности около 6 лет.

После объединения в 1875 СДРПГ и Всеобщего германского рабочего союза Ф. Лассаля и создания Социалистической рабочей партии Германии (с 1890 — Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) Б. стал одним из ее лидеров и авторов Готской программы партии. В эти годы он начал активно бороться за эмансипацию женщин.

В период действия Исключительного закона против социалистов (1878—1890) Б., защищенный депутатским мандатом, возглавил борьбу за сохранение, восстановление и развитие партийных организаций, стал одним из создателей партийного органа СДПГ газеты «Sozialdemokrat». В это время он вел активную борьбу за сочетание германскими социал-демократами нелегальной и парламентской деятельности, за необходимость сотрудничества с другими партиями рейхстага для улучшения положения рабочих, насколько это возможно в буржуазном обществе.

В 1889 Б. активно участвовал в создании 2-го Интернационала и стал одним из его лидеров. В 1892 был избран председателем СДПГ. После 1890 провел большую работу по превращению СДПГ в массовую политическую организацию и внес важный вклад в разработку теоретических проблем социалистического движения в период подготовки и принятия в 1891 Эрфуртской программы СДПГ.

В начале XX в. Б. решительно выступал против политики колониальных захватов, проводившейся Германией, в поддержку национально-освободительного движения (смотрите Германская колониальная империя ). Основное время он уделял парламентской деятельности, став не только ярким оратором в социал-демократической фракции, но и одним из самых заметных депутатов в рейхстаге, пользовавшимся огромным авторитетом даже среди политических противников.

С 1908 Б. по состоянию здоровья в основном жил в Цюрихе и не мог в полную силу заниматься политической деятельностью, но до 1912 он активно участвовал во всех антивоенных акциях 2-го Интернационала. Похоронен Б. на центральном кладбище Цюриха.

Сочинения:

Die Frau und der Sozialismus. Bonn, 1879;

Unsere Ziele. Eine Streitschrift gegen die Demokratische Correspondenz. Leipzig, 1870;

Der deutsche Bauernkrieg mit Berücksichtgung der hauptsächlichen sozialen Bewegungen des Mittelalters. Braunschweig, 1876;

Aus meinem Leben. Bd. 1—3. Stuttgart, 1910, 1911, 1914.

Автор статьи: А. Г. Матвеева.

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