БЕАТРИКС ВИЛЬГЕЛЬМИНА АРМГАРД

Принцесса Нидерландов , принцесса Оранская-Нассау, принцесса Липпе-Бистерфельд, королева Нидерландов (30.04.1980—30.04.2013).

Дочь королевы Юлианы (1909—2004) и Бернхарда, принца Нидерландов (1911—2004). Изучала право в Лейденском университете , имеет степень доктора права. Как старший ребенок в семье и наследница престола, с 18 лет стала членом Государственного совета — высшего консультативного органа при королеве, обладающего законодательной инициативой. 10 марта 1966 Б. вышла замуж за германского дипломата Клауса фон Амсберга (1926—2002). От этого брака имеет троих сыновей: Вильгельма Александра (1967), Йохана Фризо (1968), Константейна Кристофа (1969).

30 апреля 1980 Б. вступила на престол, унаследовав его от королевы Юлианы. В знак уважения к матери она не стала менять дату государственного праздника Нидерландов — Дня королевы (30 апреля — день рождения Юлианы).

В отличие от королевских семей других стран, монархи в Нидерландах не коронуются как король или королева, а вводятся в должность в качестве главы государства.

Б. — глава королевства в целом и всех его частей в отдельности. Конституционная монархия пользуется поддержкой в стране. Б. выработала собственный стиль управления, за период ее пребывания на троне Нидерланды добились серьезного прогресса в политической, экономической и социально-культурной сферах.

30 апреля 2013 Б. официально отреклась от престола в пользу старшего сына Вильгельма Александра, принца Оранского, который и стал королем Нидерландов.

Автор статьи: Г. А. Шатохина-Мордвинцева.

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