БАЗИЛИ Константин Михайлович

Российский дипломат, писатель, историк.

Грек по происхождению; после греческого восстания 1821 с семьей бежал в Россию. В 1827 окончил Нежинскую гимназию высших наук, в 1830 — Ришель­евский лицей в Одессе. Знал семь иностранных языков. В 1829 поступил на дипломатическую службу в морскую эскадру, патрулировавшую Средиземное море. В 1833 переведен актуариусом Азиатского департамента МИД , а в 1837 отправлен на Кавказ секретарем комиссии для составления положения об управлении Закавказским краем. В 1839—1843 — российский консул в Яффе, в 1843—1853 — генеральный консул в Сирии и Палестине.

Центральное место в его деятельности занимали вопросы религии и Православной церкви. Б. предложил план урегулирования друзско-маронитского конфликта 1841 , спас православных г. Захле от мусульман­ских фанатиков. Автор целого ряда научных исследований. К 1847 Б. закончил труд «Сирия и Палестина под турецким правительством», но рукопись по цензурным соображениям не публиковалась до 1861. По мнению историка, Ближний Восток еще долгое время в силу целого комплекса проблем, в том числе религиозного, социального и экономического порядка, будет оставаться очагом политической напряженности.

В 1853 в связи с началом Крымской войны выехал в Италию, оттуда в Россию. В 1855 состоял при русском посланнике на конференции в Вене, в 1856 был на Парижском конгрессе при князе Н. А. Орлове. Выйдя в отставку в 1860, был членом правления Херсонского земского банка, исполняющим обязанности земского гласного Одесского уезда, председателем совета мировых судей, членом комиссии по еврейскому вопросу при одесском градоначальнике, сотрудником первого русского энциклопедического лексикона Плюшара, где публиковал статьи, посвященные проблемам Ближнего Востока.

Сочинения:

Архипелаг и Греция в 1830—1831 гг. СПб., 1834;

Очерки Константинополя. Ч. 1—2. СПб., 1835;

Босфор и новые очерки Константинополя. СПб., 1836;

Письма в Париж о нынешнем состоянии Турции. СПб., 1854;

Беседа о конституции. Одесса, 1881;

Записка по еврейскому вопросу. Одесса, 1881;

Сирия и Палестина под турецким правительством. Одесса, 1861—1862.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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