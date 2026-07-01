БАЖЕНОВ ВСЕВОЛОД АНДРЕЕВИЧ

Советский художник.

Семья. Образование. Начало творчества

Родился под Пензой. Отец Андрей Владимирович - художник, работал в реальном училище. Он стал первым учителем для своего сына. Мать будущего художника, Евгения Николаевна, была пианисткой, и это сыграло свою роль в увлечении мальчика музыкой.

После окончания школы Всеволод отправился в Ленинград, где в 1928-1930 гг. обучался в художественно-промышленном техникуме, однако через несколько лет оставил его и пошел на курсы топографов-геодезистов. После них трудился по приобретенной специальности и параллельно писал пейзажи в экспедициях (Урал, Карелия, Закавказье). Однако вскоре из-за проблем со здоровьем перестал ездить в экспедиции. В 1934 г. начал служить художником на картографической фабрике северной столицы, где пробыл до 1941 г. Результатом работы стал карманный атлас мира, оформленный Баженовым.

В 1940 г. сочетался браком с Екатериной Кузнецовой. 24 июня 1941 г. на свет появился их сын Александр. В начале войны художника призвали в картографическую часть Свердловска. Там он и прослужил до 1945 г. Получил медаль «За победу над Германией».

Дальнейшее творчество

С 1946 г. Баженов трудился в кооперативном товариществе ленинградских художников. В 1946 г. у него родился сын Владимир, через шесть лет - сын Андрей. С 1951 г. участвовал в выставках художников Ленинграда. Тогда же стал членом Ленинградского Союза советских художников. Работал над этюдами, пейзажами, жанровыми картинами.

В 1962 г. был участником морского перехода на корабле «Евгений Никишин» из Ленинграда во Владивосток вокруг Европы и Азии. Во время плавания создал большое количество этюдов и эскизов. Эта тема стала особенной в творчестве художника.

В 1960-70-е гг. с другими живописцами создавал пейзажные полотна для кораблей и подводных лодок. В 1976 г. был награжден грамотой ВМФ за эту работу.

Еще одной важной темой для Баженова стали Карелия и Валаам. Валаам он посетил впервые в 1981 г. Его пригласили из музея-заповедника. В 1984 г. там состоялась персональная выставка художника.

Умер в Ленинграде в 1986 г.