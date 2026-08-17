БАЖЕНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Русский архитектор, вице-президент Императорской Академии художеств . Один из ярких представителей классицизма в русской архитектуре. Автор проектов «Форума Империи», ансамбля усадьбы Царицыно и дома Пашкова в Москве, а также ряда других зданий. Из-за недостатка данных в ряде случаев авторство Баженова является предметом дискуссии среди историков.

Биография

Василий Баженов родился 12 марта 1738 года по одним данным в Москве, по другим в селе Дольском Малоярославского уезда Калужской губернии. Отец архитектора, Иван Федорович Баженов, был дьяком одной из кремлевских церквей. Баженов, получивший начальное образование в Славяно-Греко-Латинской академии, с юности стал интересоваться архитектурой, зарисовывая приглянувшиеся здания. С 1751 года Баженов стал посещать архитектурную школу Дм. Ухтомского, с 1755 года - Московский Университет. В 1758 году его в числе лучших воспитанников университета отправили в Петербург для обучения в открывшейся годом ранее Академии художеств. Здесь Баженов обучался под наблюдением С.И. Чевакинского и А.Ф. Кокоринова . В январе 1760 года за выдающиеся успехи в учебе Баженову было назначено жалование в 120 рублей, а в сентябре он по представлению Кокоринова был направлен для обучения в Париж.

Во французской столице Баженов поступил в ученики к архитектору Шарлю де Вайи. Здесь, среди прочего, он занялся построением макетов, изготовив также и копию Лувра. После получения диплома Парижской академии, Баженов был произведен Академией художеств в адъюнкты и отправлен в Рим для продолжения обучения. Посетив, помимо Рима, также Тоскану, Флоренцию, Парму, Венецию и ряд других городов, он в 1765 году вернулся в Петербург. По возвращению в Россию Баженов разработал для Академии художеств проект «увеселительного заведения». Данный проект должен был подтвердить притязания архитектора на должность профессора, однако по неизвестной причине этого не случилось. В дальнейшем между Баженовым и академией разгорелся финансовый конфликт, в результате которого с архитектора было взыскано 248 рублей.

В это время Баженов по невыясненным до конца причинам перешел на службу в Артиллерийское ведомство в чине капитана. В 1767 году по приказанию Григория Орлова был командирован в Москву, где проживал большую часть времени вплоть до начала 1790-х годов. К этому периоду относятся одни из самых известных работ архитектора.

В 1770 году в Москве началось приготовление к строительству «Форума Великой империи». Грандиозный проект Баженова предусматривал снос части кремлевских стен и строительства грандиозного дворца на берегу Москва-реки. Стоимость проекта оценивалась в 30 миллионов рублей. Прошла торжественная закладка здания, была разобрана часть кремлевской стены, однако в ходе работ под угрозой оказались средневековые памятники Кремля – в некоторых старых церквях появились трещины. В итоге строительство «форума» было сначала отложено, а в 1775 году отменено Екатериной II . Разобранный участок стены позднее был восстановлен архитектором Матвеем Казаковым.

В 1776-1785 годах Баженов занимался строительство комплекса здания в усадьбе Царицыно. Баженовский проект предусматривал уникальное для своего времени сочетание традиций нарышкинского барокко и западноевропейской готики. Из-за проблем с финансированием строительство затянулось почти на десять лет, но в 1785 году, когда ансамбль был почти завершен, императрица, посетившая усадьбу, потребовала немедленной перестройки комплекса. Очевидцы отмечают, что архитектура показалась ей слишком мрачной и неуютной, но, по некоторым версиям, причиной недовольства работой Баженов стало увлечение архитектора масонством и контакты с великим князем Павлом Петровичем . В дальнейшем перестройка усадебного ансамбля осуществлялась Матвеем Казаковым.

Баженов, вложивший в строительство усадьбы немало собственных средств, в том числе заемных, оказался в тяжелой финансовой ситуации, которая усугублялась опалой со стороны императрицы. В это время он взялся за исполнение частных заказов. Баженову приписывают авторство многих сооруженных в это время зданий, среди которых Дом Пашкова, Дом Юшкова, Владимирская церковь в Быково, Усадьба Тутолмина и др. При этом документальных подтверждений причастности Баженова к их строительству не сохранилось и атрибуция происходит большей частью на основании сходства архитектуры зданий со стилем зодчего.

В 1792 году по повелению великого князя Павла Баженов вернулся в Петербург. Здесь он среди прочего занимается разработкой одного из проектов Михайловского замка . По некоторым данным Баженову принадлежат также проекты ряда небольших строений в Гатчине и первоначальный проект Казанского собора, однако документальных подтверждений этому не имеется. После вступления Павла I на престол он был приближен к императору, награжден орденом св. Анны 2-й и 1-й степени и 1000 душ крестьян. В 1799 году император также назначил Баженова вице-президентом Академии художеств. По поручению Павла архитектор приступил к подготовке издания сборника проектов и чертежей всех выдающихся зданий империи, однако завершить работу не смог, так как 12 августа 1799 года скончался от паралича.

Первоначально архитектор был похоронен в Петербурге, однако в 1800 году его останки были перезахоронены в семейном имении Баженовых в деревне Глазово Тульской губернии.

Творчество

В изучении творчества архитектора существует ряд проблем, связанных с нехваткой источниковедческой базы. Документально подтверждена причастность Баженова к сооружению зданий лишь в нескольких случаях: Форум Великой Империи, ансамбль парка Царицыно, временные увеселительные павильоны на Ходынском поле, один из проектов Михайловского замка. Также несмотря на отсутствие документальных свидетельств большинство исследователей относят к работам Баженова Дом Пашкова на основании устных свидетельств и стилистического сходства с работами архитектора, в частности «Форумом». Кроме этого в разное время выдвигались версии о причастности Баженова к строительству ряда зданий, однако документально подтвердить их на данный момент невозможно. Среди них:

Владимирская церковь в Быково

Церковь иконы Всех скорбящих радость на Большой Ордынке

Дом Юшкова

Дом Долгова

Усадьба Тутолмина

Усадьба Красное (Рязанской губ.)

Каменноостровский дворец

Старый Арсенал на Литейной улице

Ряд строений в Гатчине и Павловске

Усадьба Румянцева на Маросейке

Проект Казанского Собора в Петербурге

Память

В честь Баженова названы улицы в Казани, Пензе, Липецке, Калуге, Калининграде и Жуковском. В 2007 году памятник Василию Баженову и Матвею Казакову был открыт на территории усадьбы Царицыно.