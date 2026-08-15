БАЖЕНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Выдающийся психиатр, создатель системы психиатрического патронажа.

Ранние годы

Происходил из семьи дворянина и военного. В середине 1870-х юноша проходил обучение во Второй Московской гимназии, после чего стал студентом медфака Московского университета (1876-1881). Затем он практиковал в Преображенской психиатрической лечебнице и больнице Беккер под руководством знаменитого психиатра Сергея Корсакова. После этого молодой человек несколько лет провел в Европе, где общался с учеными, а также свел знакомство с русским революционным деятелем Петром Лавровым (кроме всего прочего, он стал масоном). В этот период Баженов практиковался как врач в австрийских и французских клиниках, в том числе, у Жана-Мартена Шарко. Тогда же вышел его труд «Основы учения о лихорадке» (1883).

Становление и расцвет

В середине 1880-х начинается самостоятельная работа Николая Николаевича. В Рязани он открыл и возглавил лечебницу, действовавшую по принципу открытых дверей и практиковавшую семейный психиатрический патронаж. Однако вскоре, в 1886 году, придерживавшийся левых взглядов врач подвергся обыску и аресту из-за связи с народовольцами. Все же вскоре он был отпущен, перейдя под гласный надзор полиции, который через год сменился негласным надзором (он был снят в 1889 году).

Талантливый медик, Николай Николаевич в 1894 году стал доктором наук после защиты диссертации в университете Харькова. В середине 1890-х Баженов трудился в психиатрической больнице св. Пантелеймона в Петербурге, а также читал лекции в столичном университете и Военно-юридической академии. В конце 90-х годов его деятельность переместилась в Воронеж: Баженов был главой психиатрической организации местного губернского земства, а также местного медицинского общества. В 1900 году выдающийся врач удостоился профессорского звания в университете Брюсселя и институте психофизиологии Парижа. Через год он стал одним из создателей парижской Русской высшей школы общественных наук, где стал завкафедрой общей криминалистики.

Несколько лет Николай Николаевич не мог стать приват-доцентом родного Московского университета из-за своей неблагонадежности, однако в 1902 году он все же пришел на кафедру нервных и душевных болезней альма-матер. Через два года Баженов стал главврачом уже знакомой ему Преображенской больницы, введя в ней более гуманные порядки (институт интернов и сестер милосердия), также организовав расширение ее корпуса. Следом за этим он возглавил лечебницу Беккер. В 1906 году Баженов создал кафедру психиатрии на Высших женских курсах в Москве и руководил ею в течение 10 лет. В 1900-е выходило много значимых трудов доктора. Среди них «Психология и политика» (1903), «Внушение и его пределы» (1911), «О значении стихийных бедствий в этиологии некоторых нервных и психических заболеваний» (1914) и др.

В 1911 году Николай Николаевич оставил Московский университет в качестве протеста против политики министра просвещения Льва Кассо. Тогда же он создал «Проект законодательства о душевных больных» и провел в первопрестольной V международный конгресс по призрению и лечению психически больных. В том же 1911 году стал во главе только созданного Русского союза невропатологов и психиатров.

Через несколько лет неутомимый труженик организовал московскую Донскую психоневрологическую лечебницу и профильный санаторий во Франции. С 1915 года работал с Красным Крестом, помогая русским солдатам во Франции. За множественные заслуги удостоился ордена Почетного легиона.

Все последующие годы Николай Николаевич продолжал свой неутомимый труд во Франции и Бельгии. Однако в результате тяжелой болезни возвратился на родину в 1923 году. Вскоре выдающийся медик, невероятный труженик и реформатор такой важной области, как психиатрия, скончался.