БАЖЕНИН ИВАН НИКИФОРОВИЧ

Успешный предприниматель

Иван Никифорович родился в 1733 г. в дер. Вавчуга Холмогорского уезда. Происходил из купечества. Его предки славились как купцы и кораблестроители.

Б. получил блестящее образование за границей. В Голландии он изучал рисование, музыку, иностранные языки.

Окончив обучение, Б. получил в управление семейную верфь. С этого времени он стал продолжателем династического дела – кораблестроения и лесоторговли. Перешел в купечество 1-й гильдии. Его талант позволил быстро стать успешным предпринимателем, известным во всей губернии.

Общественная деятельность

С введением указом императрицы Екатерины II должности степенного городского головы почетные лица города получили право избирать местное руководство. Однако такое право имели только собственники недвижимость на сумму не менее 15 тыс. руб.

Первым городским головой Архангельска в феврале 1767 г. стал Б. (до марта 1777 г.). Как новый глава города, Б. многое сделал для процветания Архангельска. Он способствовал отмене монополии на торговлю звериным салом и рыбой, реализовал разделение архангельского посада на купеческую и мещанскую группы.

В 1773 – 1777 гг. параллельно исполнял обязанности бургомистра Архангелогородского губернского магистрата. С 1777 г. – президент губернского магистрата.

Второй срок полномочий Б. на посту городского головы Архангельска начался в 1780 г. Его стараниями в 1785 г. вводится первое Городовое положение, согласно которому из должности степенного городского головы исчезает слово «степенный», а срок полномочий главы ограничивается тремя годами. Кроме того, глава отныне возглавлял Общую городскую думу и Шестигласную Думу (исполнительный орган). 26 сентября 1785 г. Б. покинул свой пост. В 1786 г. удостоен звания именитого гражданина Архангельска.

Кораблестроение

Б. активно занимался строительством судов вплоть до 1783 г. Производство сосредоточивалось на Вавчужской верфи, принадлежавшей его семье. Поскольку Б. был занят управлением делами Архангельска, он передал верфь в аренду, а в 1785 г. продал за 25 тыс. руб. родственникам – купцам И. и Я. Лыжиным.

Верфь была не единственным капиталом Б. Он владел так же домом, одиннадцатью лавками и амбарами, дер. Вавчугой в Холмогорском уезде, водяными мельницами, кузницами, фабрикой парусных полотен.

Умер Б. в 1786 г. в Архангельске.

Семья

Сыновья – Афанасий, Степан.