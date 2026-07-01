БАЗЕН Тома

Французский историк, писатель и политический деятель.

Получил степень магистра искусств в Парижском университете в 1429. Изучал право в Павии и Лувене. После получения степени по каноническому праву провел некоторое время при дворе папы Евгения IV ​ (1431—1447). Б. присутствовал на Ферраро-Флорентийском соборе (1438—1445), ездил вместе с посланником папы в Венгрию, затем был назначен каноником церкви в Руане. Вскоре после этого приглашен на место профессора канонического права в основанном регентом Дж. Бедфордом университете в Кане.

В 1447 Б. стал епископом Лизье (следующим после знаменитого Пьера Кошона). Во время отвоевания Карлом VII Нормандии Б. первым из местных епископов признал власть Карла и сопровождал его при въезде в Руан. Б. стал одним из советников Карла VII, а затем Людовика XI . Ему удавалось исполнять эти обязанности, практически не покидая епископ­ства (был в Париже всего два раза за 17 лет). По заказу Людовика XI Б. написал меморандум, в котором описывал плачевное состояние народа и предлагал меры для его улучшения.

Участвовал в процессе реабилитации Жанны д’Арк , чему посвящено одно из его литературных произведений. В 1464 Б. присоединился к Лиге общественного блага , поскольку расценивал правление Людовика XI как тиранию . После поражения Лиги был вынужден бежать в Лувен, так как светские земли епископства Лизье были захвачены войсками французского короля. В 1474 Б. отправился в Рим и отказался от епископства. Папа Сикст IV дал ему титул (номинальный) архиепископа Кесарийского. После этого историк жил в различных местах: Лувене, Льеже, Трире и Утрехте. «История Карла VII и Людовика XI», ставшая главным трудом Б., была написана между 1471 и 1487 на латинском языке в стиле подражания классическим авторам цицероновской эпохи.

Сочинения:

Histoire de Charles VII / Ed. Ch. Samaran. 2 v. Paris, 1933—1944;

Histoire de Louis XI / Ed., trad. Ch. Samaran, M.-C. Garand. 3 v. Paris, 1963—1972;

Apologie ou Plaidoyer pour moi-même / Ed., trad. Ch. Samaran, G. de Groer. Paris, 1974;

Advis de Monseigneur de Lysieux au roi. Paris, 1677.

Автор статьи: А. А. Майзлиш.

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