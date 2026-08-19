БАЗЕН Франсуа Ашиль

Француз­ский военачальник.

Сын военного инженера, долгое время служившего в России. Поступил на военную службу в 1831. Участвовал в колониальных войнах в Алжире (1835, 1839—1854), гражданской войне в Испании (1835—1939), Крымской войне 1853—1856 , в Австро-итало-французской войне 1859 . В 1863—1867 командовал французским экспедиционным корпусом в Мексике. С 1864 — маршал Франции. Во время Франко-прусской войны 1870—1871 командовал рейнской армией (с лета 1870). После поражения при Сен-Прива в августе 1870 отвел войска в крепость Мец, где они были окружены и в октябре капитулировали.

В 1873 за подписание капитуляции осужден на смертную казнь (заменена 20 годами заключения в крепости). В 1874 бежал в Испанию.

Сочинения:

Épisodes de la guerre de 1870 et le blocus de Metz. Madrid, 1883.

Автор статьи: А. В. Чудинов.

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