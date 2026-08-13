БАЗЕЛЬСКИЙ СОБОР 1431‒1449

Один из основных соборов Католической церкви эпохи Соборного движения.

Состоялся в г. Базель (Швейцария). Работу Б. с., растянувшуюся почти на 15 лет (50 сессий), разделяют на четыре этапа: 1) 1431—1433, открытие и первый конфликт с папой Евгением IV ; 2) 1433—1437, принятие основных постановлений по вопросам реформы Церкви и активное участие в международной политике; 3) 1437—1447, второй конфликт с папой; Евгений IV переносит заседания в Феррару; низложение папы, выбор антипапы Феликса V; 4) 1447—1449, перенос заседаний в Лозанну и самороспуск собора.

Католическая церковь признает легитимными лишь первые 25 сессий собора, прошедшие в 1431—1437, дальнейшие сессии рассматриваются ею как схизматические. Заседания «папского» собора в Ферраре (затем во Флоренции и Риме) называют в зависимости от историографической традиции либо отдельным Ферраро-Флорентийским собором, либо причисляют к единому 17-му «вселен­скому» Базельско-Ферраро-Флорентийско-Римскому собору.

Основными вопросами Б. с. были реформа Католической церкви и преодоление последствий церковной схизмы 1378—1417, вопрос об учении [[18979 |Яна Гуса]], осужденного на Констанцском соборе, и о его последователях гуситах, вопрос об унии Западной и Восточной церквей. Декреты Б. с. о новом порядке папских выборов и назначении кардиналов , об отмене платежей в папскую казну, а также другие постановления, ограничивавшие власть папы, не были признаны римской курией , но нашли применение в национальных Церквях, прежде всего во Франции (Буржская прагматическая санкция 1438) и Германии.

Важнейший богословский декрет Б. с. о непорочном зачатии Девы Марии не был признан папой и стал догматом Католической церкви лишь в 1854. Благодаря поддержке светских государей Б. с. оспаривал у папы роль посредника-миротворца в разрешении внутри- и межгосударственных конфликтов в Зап. Европе. Он пытался посредничать в урегулировании споров между Бургундией и Австрией, Францией и Англией, Польшей и Литвой, Бургундией и Миланом, Венецией и Аквилейским патриархатом, в конфликтах между германскими князьями. Наиболее значимыми достижениями были перемирие между Францией и Англией, состоявшееся на конгрессе в Аррасе (1435), переговоры с умеренными гуситами -чашниками и ратификация собором Иглауских компактат (1437), участие в 1435—1436 в подготовке унии между Восточной и Западной церквями (см. Ферраро-Флорентийский собор, Флорентийская уния). Декрет Б. с. Tres Veritates («Три истины») от 16 мая 1439 являлся наиболее радикальным воплощением на практике идей Соборного движения. В нем провозглашались догматами веры: верховенство Вселенского собора как представительства всей Церкви над папой; неправомочность пап перенести собор в другое место, отсрочить или распустить его; признание еретиками всех несогласных с этими положениями. Руководствуясь этим декретом, Б. с. низложил в 1439 папу Евгения IV и избрал антипапу Феликса V, который, однако, не получил поддержки большин­ства светских государей. Декрет Tres Veritates был осужден и запрещен папской буллой от 4 сентября 1439. Фактическая неудача Б. с. в проведении реформы Католической церкви (его декреты не были официально признаны папским престолом) стала одной из предпосылок Реформации .

Деятельность Б. с. ознаменовала наи­высший взлет всех течений в Соборном движении (концилиаризме), а затем их быстрый упадок. Она породила большое количество трактатов сторонников и противников Соборного движения, где затрагивались отдельные вопросы реформы Церкви (аннаты, запрет папского вмешательства в назначение на вакантные церковные должности, председательство папских легатов на соборе, индульгенции ) и была предпринята попытка определить полномочия, структуру, задачи соборов. В работе Б. с. в разное время принимали участие многие известные теологи и юристы, среди них богослов и философ Николай Кузанский , Хуан де Торквемада, правоведы А. Розелли, Никколо деи Тудески, Э. С. Пикколомини.

Дополнительная литература :

Zwölfer R. Die Reform der Kirchenverfassung auf dem Konzil von Basel // Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde. 1929. Bd. 28. S. 141—247;

Papandreou D. Die Konzilien von Basel und Ferrara-Florenz. Basel, 1992.

Автор статьи: Е. В. Казбекова.

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