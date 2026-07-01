БАЗЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР 1499

Мирный договор, завершивший Шваб­скую войну 1499 между императором Священной Римской империи Максимилианом I , которого поддерживал Швабский союз 1488, и Швейцар­ской конфедерацией (Союзом 10 земель).

По Станскому соглашению 1481, 10 швейцарских земель были объединены на равных правах. Земли стремились к полной независимости от Империи. Они отказались выполнить постановления Вормсского рейхстага 1495 о введении общеимперского налога и создании общеимперских учреждений, что привело к началу военных действий. В ходе Швабской войны войска императора и Швабского союза 1488 потерпели ряд поражений от швейцарцев. По Б. д., Максимилиан I и Швабский союз обязывались прекратить все частные войны, а арбитрами при решении спорных вопросов между Империей и Швейцарским союзом назначались епископы Констанцский или Базельский и Совет Базеля. Швейцарский союз практически выходил из-под контроля Империи. Традиционно в швейцарской историографии Б. д. рассматривался как фактическое расторжение связей Швейцарии с Империей, официально признанное по Вестфальскому миру 1648 . В последние годы эта точка зрения оспаривается в связи с тем, что в ряде случаев швейцарцы, напротив, стремились показать свою принадлежность к Империи.

Автор статьи: А. А. Майзлиш.

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