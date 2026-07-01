БАЗАРОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

Российский историк. Кандидат исторических наук (2001), заведующая Научно-историческим архивом Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родилась 30 мая 1969 года в Ленинграде. В 1991 году окончила исторический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1991–1994 годах – ассистент кафедры истории и теории общественного развития Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна.

В 1992–1996 годах обучалась в заочной аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета.

С 1994 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (с 1992 по 2000 год – Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 2009 года – старший научный сотрудник. С 2011 года – заведует Научно-историческим архивом СПбИИ РАН.

С 1994 по 1998 год занимала должность ученого секретаря отдела источниковедения.

В 2001 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Планы как источники по истории петровского Петербурга».

В 2005–2009 годах преподавала на кафедре музеологии исторического факультета СПбГУ.

С 2016 года – член Ученого совета СПбИИ РАН.

Автор более 80 научных публикаций. В область научных интересов входят источниковедение, история России первой половины XVIII века, история русской культуры, картографии, история Петербурга.

Сочинения

Армянские купцы в Астрахани в конце XVII в.: По материалам фонда Астраханской приказной палаты Архива СПбИИ РАН // Армяне в истории и культуре России XVIII-XX вв.: Материалы Международной научной конференции (Москва-Пушкино, 26-28 октября 2016 г.). Ростов-на-Дону, 2016. С. 81-85.

Великий Новгород в начале Северной войны (1700–1721) // Периферийный город и горожанин в пространственно-временной ретроспективе: Особенности национальной идентичности: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 20–21 октября 2016 г.). Ростов-на-Дону, 2016. С. 25-33.

«В делах его царского величества вспоможение чинят…»: Русско-британское дипломатическое сотрудничество при османском дворе (1704–1713) // Россия — Великобритания: Пять веков культурных связей. СПб., 2015.

Визиты иностранных посольств в Ингерманландию в 1703—1704 гг. // Петербург и страны Северной Европы: Материалы 15-й ежегодной международной научной конференции. СПб., 2013;

Диариуш русских послов в Османской империи П.П. Шафирова и М.Б Шереметева 1711–1713 гг. // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании: Материалы XXVIII Междунар. науч. конф., Москва, 14-16 апр. 2016 г. М., 2016. С.117-119.

«Голландские сюжеты» в походных канцеляриях А.Д.Меншикова и П.П.Шафирова: По материалам Научно-исторического архива СПбИИ РАН // Санкт-Петербург—Нидерланды: XVIII— XXI вв. СПб., 2013.

За что судили Суду? Превратности судьбы переводчика Посольской канцелярии // Средневековая личность в письменных и археологических источниках: Московская Русь, Российская Империя и их соседи Материалы международной научной конференции. Институт археологии РАН, Институт российской истории РАН; ответственные редакторы: Л.А. Беляев, Н.М. Рогожин; редакторы: И.И. Елкина, С.М. Шамин. 2016. С. 21-28.

«Знак приязни оной Порты к его царскому величеству и к министром его»: Торжества в Стамбуле в честь третьей годовщины Полтавской победы // Военно-исторический журнал. 2013. № 6

Резиденция вице-канцлера П.П.Шафирова на Городском острове в 1720-х годах // Труды ГЭ: Т.LXIV: Петровское время в лицах—2012: К 280-летию Первого Кадетского корпуса (1732—2012): Материалы научной конференции. СПб., 2012;

Русские дипломаты в Стамбуле и художник французского посольства Ж.-Б. Ванмур (1671–1737): По материалам приходо-расходных книг П.П. Шафирова и М.Б. Шереметева 1711–1714 гг. // Труды Государственного Эрмитажа: Материалы научной конференции «ПЕТРОВСКОЕ ВРЕМЯ В ЛИЦАХ–2016». СПб., 2016.

Русско-шведское дипломатическое противостояние в Стамбуле в начале XVIII в. // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. 2016. Вып. 17 (1). С. 87–94.

Статейные списки русских послов в Османской империи П.П. Шафирова и М.Б. Шереметева 1711–1714 гг. // Canadian-American Slavic Studies 49 (2015). P. 351–365.

The Process of Establishing the Border between Russia and the Ottoman Empire in the Peace Treaty of Adrianople (1713) // Bordering Early Modern Europe / Ed. by M. Baramova, G. Boykov, Parvev. Harrassowitz Verlag. Wiesbaden, 2015. P. 121–132.