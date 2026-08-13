БАЗАРГАН Махди

Иранский политический деятель.

Азербайджанец, родился в семье торговца. Образование получил во Франции , по профессии инженер-термодинамик. После возвращения в Иран в 1940 преподавал в Тегеранском университете, был деканом технологического факультета.

Политическая карьера Б. началась в период борьбы за национализацию нефти. С 1961 вместе с аятоллой М. Талегани возглавлял партию Движение за свободу Ирана , входившую в состав II Национального фронта. Своей основной задачей партия видела объединение сил светской и религиозной оппозиции на основе буржуазно-либеральных принципов. В 1963 ДСИ была распущена. Сохранившись в Иране как нелегальная организация, партия продолжала активную деятельность в среде иранцев-эмигрантов во Франции и США .

После победы исламской революции Б. был назначен Р. М. Хомейни главой Временного революционного правительства. Но разногласия с рахбаром в условиях слабой общественной поддержки делали его позицию непрочной. События октября 1979 — штурм американского посольства и захват в заложники дипломатов и членов их семей привели к отставке Б. Политическую деятельность Б. продолжил в парламенте как глава фракции ДСИ. В 1985 Совет стражей Исламской революции отклонил кандидатуру Б. на пост президента Исламской республики Иран. Скончался в 1995 в Цюрихе от сердечного приступа.

Автор статьи: Т. А. Коняшкина.

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