БАЗАР Сент-Аман

Французский политик, теоретик сен-симонизма.

Сведения о ранних годах жизни скудны. В 1813 женился на дочери влиятельного политического деятеля периода Революции и Первой империи П. М. Жубера. В рядах национальной гвардии отличился при обороне Парижа от войск антинаполеоновской коалиции (1814) (смотрите Наполеоновские войны ). При Реставрации служил в администрации департамента Сена. Участвовал в подпольных революционных обществах. Возглавлял масонскую ложу «Друзья истины», объединявшую республиканцев.

В 1820 стал первым руководителем общефранцузского общества карбонариев , для которого написал устав. После неудачной попытки восстания в Бельфоре заочно осужден на смерть (1822) и вынужден скрываться. Отойдя от активной политической деятельности, в 1825 примкнул к последователям К. А. Сен-Симона и принял участие в дискуссии редакторов их журнала «Производитель» с Б. Констаном. Наряду с Б. П. Анфантеном стал признанным лидером сен-симонистского движения.

В 1828 на лекциях в Париже представил свою интерпретацию учения Сен-Симона. Рассматривал человечество как объект научного исследования и, опираясь на исторический опыт, пытался выявить законы общественного развития. Выступал за ликвидацию частной собственности путем введения налога на наследство либо отмены права наследования, считая, что она порождает паразитизм собственников, эксплуатацию трудящихся, анархию производства, конкуренцию и экономические кризисы. В 1829 Б. и Анфантен провозглашены «верховными отцами» сен-симонистской «церкви». Во время Июльской революции 1830 предлагал установить временную диктатуру М. Ж. Лафайета , надеясь таким путем реализовать свою экономическую программу. В январе 1831 стал одним из соиздателей газеты «Глобус», на страницах которой пропагандировалось сен-симонистское учение. Б. выступил против намерения Анфантена придать расширенное применение своей теории эмансипации женщин, что привело в ноябре 1831 к разрыву между ними. Выйдя вместе со своими сторонниками из сен-симонисткой «церкви», Б. планировал основать новую «религию» и новую общину, но перенес инсульт. Последняя его работа «Религия сен-симонизма. Очерки о морали и политике» осталась незаконченной.

Сочинения:

Jugement de la doctrine de Saint-Simon et sur les dernieres événements. Paris, 1830;

Religion saint-simonienne. Lettre à M. le président de la Chambre des Députés. Paris, 1830;

Doctrine de Saint-Simon. Paris, 1924.

Автор статьи: А. В. Гладышев.

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