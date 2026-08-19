БАЮР Юсуф Хикмет

Турецкий государственный и политический деятель, историк.

Родился в семье состоятельного чиновника, окончил старейшее в Османской империи учебное заведение — Галатасарайский лицей (1908) и Сорбонну (1912). В 1912—1920 преподавал в Галатасарайском лицее.

В 1920 Б. начал активную политическую деятельность на стороне национальных сил кемалистов. Он получил назначение в министерство иностранных дел анкарского правительства, служил советником И. Инёню на Лозаннской конференции, а после провозглашения республики (1923) — послом в Белграде и Кабуле.

В 1927 был отозван в Анкару и назначен на пост секретаря президента М. Кемаля (Ататюрка) . В новой должности Б. участвовал в подготовке известной 36-часовой «Речи» Ататюрка. С 1933 по 1960 его избирали депутатом меджлиса, в 1933—1934 он занимал пост министра образования. В конце 1930-х, не уходя из политики, начал активно заниматься научными исследованиями и стал профессором Анкарского университета (1945).

В 1948 Б. вместе с Ф. Чакмаком и О. Бёлюкбаши создал Национальную партию (Миллет Партиси), генеральным председателем которой он пробыл с 1948 по 1951. В 1950-х Б. избирался депутатом от Демократической партии и после переворота 27 мая 1960 оказался на скамье подсудимых, получив несколько лет тюремного заключения. Вскоре его освободили из тюрьмы по амнистии, однако из активной политической жизни он ушел, продолжив заниматься наукой и публицистикой .

Б. оставил обширное творческое наследие, однако большинство его работ политически ангажированы: «История Индии», «Внешняя политика нового Турецкого государства», «Ататюрк, его жизнь и творения». Наиболее известное сочинение — 10-томная «История Турецкой революции», охватывающая последние десятилетия существования Османской империи и годы создания Турецкой Республики.

Сочинения:

Hindistan tarihi. Ankara, 1946—1950;

Türk İnkılabı tarihi. Сilt 1—10. İstanbul, 1940—1967;

Türkiye Devletinin Dış Siyasası. İstanbul, 1938;

Ermeni meselesi. İstanbul, 1998.

Автор статьи: П. В. Шлыков.

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