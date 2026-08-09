БАЙРОН Джордж Ноэл Гордон

Английский поэт-романтик.

Принадлежал к знатному роду, учился в Кембридже . С марта 1809 Б. — член Палаты лордов. В 1812 вышли две первые песни поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда». Герой поэмы — яркий образ разочарованного в жизни молодого человека, скорбящего о крахе идеалов и об отсут­ствии свободы.

В обстановке политической реакции 1813—1816 трагическое мироощущение Б. углубляется, что отражено в его лирике и поэмах так называемого восточного цикла: «Гяур» (1813), «Абидосская невеста» (1813), «Корсар» (1814), «Лара» (1814), «Осада Коринфа» (1816), «Паризина» (1816). Герои этих поэм — люди, порвавшие со своей средой, вставшие на путь непримиримой борьбы, мести, даже преступлений.

Покинув Англию в 1816, Б. поселился в Швейцарии на берегу Женевского озера. Встретившись здесь с П. Б. Шелли, стал его другом. Настроение Б. этого периода нашло выражение в поэме «Шильонский узник» (1816). Олицетворением бесстрашия и свободолюбия явился образ Прометея («Прометей», 1816). В 1817—1820 Б. жил в Венеции. В стихотворении «Ода к Венеции» (1818) и политической поэме «Пророчество Данте» (1819) Б. призывал итальянцев бороться за объединение Италии, национальную независимость и свободу. В 1820—1821 жил в Равенне, где стал деятельным членом организации карбонариев . В июле 1823 Б. отправился в Грецию, чтобы принять участие в освободительной борьбе греческих патриотов против турецкого ига .

В декабре 1823 достиг г. Миссолунги, где заболел лихорадкой и умер. В память Б. Греция объявила народный траур.

Влияние, оказанное Б. на всю мировую литературу, очень велико. С его именем связано общественное умонастроение в европейской литературе начала XIX в. (байронизм). Мировоззрение Б. сочетало индивидуализм, подчеркнутую разочарованность в общественной жизни с бунтарским духом, свободолюбием, готовностью бороться на стороне угнетенных народов.

Автор статьи: Е. А. Доброва.

© Российская Историческая Энциклопедия