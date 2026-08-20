БАЙРАМ-ХАН
Государственный и военный деятель империи Великих Моголов, тюркский феодал.
Служил падишаху Хумаюну, последовал за ним в изгнание в Иран, затем помог отвоевать индийский престол. Назначенный воспитателем малолетнего Акбара, после его воцарения стал фактическим регентом, боролся за влияние на юного государя с другими придворными группировками.
Когда Акбар полностью взял власть в свои руки, Б. поднял мятеж, был разбит и, прощенный императором, отправлен в Мекку. По пути был убит неким афганцем.
Дополнительная литература:
Алаев Л. Б. Средневековая Индия. СПб., 2003;
Антонова К. А. Очерки общественных отношений и политического строя Могольской Индии времен Акбара (1556—1605). М., 1952.
Автор статьи: Е. Ю. Ванина.
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