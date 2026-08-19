БАЙРАКТАР Мустафа-паша

Политический и военный деятель Османской империи.

Родился в семье богатого янычара Хаджи Хасан-аги. Состоял в янычарском корпусе во время Русско-турецкой войны 1787—1791 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX ). Именно в эти годы он стал байрактаром (знаменосцем). После войны Б. продолжил службу у аяна Рущука Исмаила Терсеникли-оглу, а около 1800 получил придворный чин силяхдара (гвардейца). В 1804 Б. становится аяном Разграда, а после смерти Терсеникли-оглу — аяном Рущука (1806).

В 1806 Б. получил почетные придворные чины капыджибаши (начальника привратников) и первого эмир-и ахура, или мирахура (конюшего), а с началом Русско-турецкой войны 1806—1812 был назначен вали (генерал-губернатором) Силистрии и сераскером (командующим войсками) Дунайского фронта. С этого момента Б. — одна из наиболее влиятельных фигур Румелийского эялета. Б. последовательно поддерживал военно-административные преобразования султана Селима III (Низам-и Джедид — Новая система) и после его свержения янычарами (1807) возглавил тайный политический кружок «рущукских друзей» — противников реакционной политики нового султана Мустафы IV. Летом 1808 Б. с отрядом сторонников выдвинулся из Русе в Эдирне, где объединился с силами великого везира Челеби Мустафы-паши. Под видом помощи новому султану Б. прибыл во главе объединенных войск в Стамбул и взял столицу под контроль. Опасаясь возвращения на трон Селима III и желая укрепить свои позиции, Мустафа IV приказал умертвить бывшего султана и своего брата Махмуда — последнего представителя династии. Б. удалось спасти из рук палачей Махмуда II и возвести его на трон, а самому занять пост великого везира (1808), обеспечив возвращение к власти сторонников реформ.

За короткий срок своего везирата (28 июля —15 ноября) Б. сумел осуществить ряд важных шагов. Он ликвидировал корпус босфорских ямаков (вспомогательных подразделений), игравших ведущую роль в организации восстания против Селима III, и расправился с их командирами. Было подавлено сопротивление янычар, а их лидеры Кесе Муса-паша и Атауллах-эфенди сначала были отстранены от должностей, а затем казнены. Б. инициировал заключение особого соглашения между влиятельными аянами Румелии и Анатолии, улемами и Портой — Сенед-и иттифак (Союзный пакт), установившего права и привилегии провинциальной знати, ее обязанности по отношению к государству.

Б. пытался продолжить реформы Селима III по созданию новой армии, восстановил войско Новой системы под названием секбан-и джедид («новых секбанов»), отобрал у гражданских лиц воинские патенты на жалованье эсаме, запретил янычарам заниматься какой-либо деятельностью, кроме военной. Однако в полном объеме предполагаемые нововведения в янычарском корпусе не были осуществлены из-за противодействия султана Махмуда II, опасавшегося усиления Б.

Обострившаяся борьба за влияние между сторонниками реформ и султанским двором, растущая непопулярность Б. привели к новому восстанию янычар. В ночь с 14 на 15 ноября 1808 янычары окружили и подожгли резиденцию великого везира. Б. укрылся в башне дворца вместе с гаремом. Осознав безнадежность положения, он потребовал выпустить женщин и вызвал к себе командира янычарского отряда. Когда янычары ворвались в покои, Б. выстрелил в бочку с порохом и взорвал башню. Тело Б. было обнаружено лишь через три дня после того, как пожар потушили, что породило слухи о возможном бегстве великого везира и способствовало эскалации напряженности. Янычарский бунт не прекратился, а обратился на других сановников, поддерживавших Новую систему. Победа янычар означала крах реформаторских начинаний Б.: войско секбан-и джедид было разогнано, часть офицеров убита, казармы Левент и Селимийе сожжены, типография в Ускюдаре разграблена и разрушена.

Однако деятельность Б. во многом подготовила почву для «Счастливого события» 15—17 июня 1826 — ликвидации янычарского корпуса султаном Махмудом II и последующей модернизации османской армии. Прах Б. был погребен в крепости Йеди Куле, но в 1911 из-за строительства железной дороги перезахоронен в стамбульской мечети Зейнеп Султан.

Дополнительная литература:

Еремеев Д. Е., Мейер М. С. История Турции в Средние века и Новое время. М., 1992;

История Османского государства, общества и цивилизации. В 2 т. Т. 1. История Османского государства и общества. М., 2006.

Автор статьи: П. В. Шлыков.

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