БАЙОННСКИЕ кортесы

Собрание представителей испанской знати, духовенства , государственной администрации и третьего сословия, созванное Наполеоном I Бонапартом во французском городе Байонну, чтобы утвердить от имени всей нации политические изменения в Испании.

Прибывшие в Байонну в мае 1808 испанские короли Карлос IV и Фернандо VII отреклись от престола и передали все права на испанскую корону императору французов. Наполеон опубликовал декрет от 25 мая 1808, в котором пообещал даровать Испании конституцию и выбрать для страны нового правителя, а также созвать делегатов от всех провинций и городов для обсуждения недостатков прежней системы управления и вариантов ее реформирования.

Планировалось собрать около 150 делегатов, но многие из них не приехали. Одни были доставлены силой с помощью И. Мюрата , возглавлявшего французские войска в Испании, другие «рекрутированы» из испанских резидентов, проживавших в Байонне, некоторые приехали из-за страха потерять свои должности.

В итоге в заседаниях Б. к. участвовало меньше двух третей от запланированного числа делегатов: на первом собрании было 65 представителей, на последнем — 91. Всего состоялось 12 сессий. Делегаты заседали с 15 июня по 7 июля 1808 в так называемом Дворце старого епископа. Председателем Б. к. был М. Х. де Асанса, секретарями — М. Л. де Уркихо и А. Р. Романильос. 7 июля 1808 Б. к. присягнули Байоннской конституции и признали королем Испании брата императора французов Жозефа Бонапарта .

По мнению многих исследователей, Б. к. были одной из дипломатических неудач Наполеона, так как не представляли всю испанскую нацию, а их деятельность свелась лишь к утверждению французских предложений, что ослабляло легитимность правления Жозефа Бонапарта.

Автор статьи: И. Ю. Медников.

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