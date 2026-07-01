БАЙОННСКАЯ конституция 1808

Первая испанская конституция , пожалована Испании Наполеоном I Бонапартом и принята Байонн­скими кортесами 7 июля 1808.

Обнародована и вступила в силу 8 июля, в качестве короля Испании ей присягнул брат Наполеона Жозеф Бонапарт. Депутаты Байоннских кортесов сделали первоначальный вариант, подготовленный министром иностранных дел Франции Ю. Б. Маре, более консервативным: сняли статьи об отмене инквизиции и о замене некоторых испанских законов положениями из кодекса Наполеона.

Итоговый текст состоял из 13 глав и 146 статей. Б. к. утверждала достаточно авторитарную политическую систему конституционной наслед­ственной монархии , основанной на коллегиальных органах власти (Сенат, сословные кортесы, Государ­ственный совет), без четкого разграничения их функций и координации их деятельности. Практически вся полнота власти принадлежала королю, который правил с помощью девяти министров, а ограничения его власти были скорее декоративными, нежели реальными. Б. к. декларировала независимость правосудия , хотя принцип разделения властей не был четко прописан, а судьи назначались королем.

Также Б. к. декларировала некоторые права граждан: свободу личности, отмену пыток, неприкосновенность жилища, свободу передвижений, отмену привилегий и равенство всех испанцев перед законом. Вместе с тем Б. к. отвергала свободу вероисповедания, признавая католицизм официальной религией и запрещая другие, что было исключением в импер­ской политике Наполеона. Б. к. ограничивала майорат, ликвидировала внутренние таможни и феодальное судопроизводство, вводила единое гражданское и уголовное законодательство для Испании и ее колоний, устанавливала единую систему налогов, провозглашала свободу развития сельского хозяйства и промышленности в колониях.

Формально принятая Б. к. почти никогда не применялась на практике: в Испании в 1808 началась Война за независимость, власть в стране осуществлялась согласно не конституции, а воле французских военных. Также известны случаи, когда Наполеон сам издавал декреты в Испании, что с формальной точки зрения было нарушением Б. к. и суверенитета Жозефа Бонапарта.

Б. к. стала первой письменной конституцией Испании, но всегда воспринималась как закон, навязанный стране Наполеоном. Отсюда возникала идея создать в качестве противовеса свою конституцию. Она воплотилась в принятии Кадисской конституции 1812.

Автор статьи: И. Ю. Медников.

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