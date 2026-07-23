БАЙЛЕН

Небольшой город в провинции Хаэн (Андалусия, Испания).

Находится на пересечении торговых и транспортных путей, стратегически связывает центр и юг Испании , а также запад и восток Андалусии. В годы Войны за независимость Испании (1808—1814) при Б. состоялось одно из важных сражений. Вскоре после восстания 2 мая 1808 в Мадриде начали создаваться местные органы власти, которые провозглашали войну против французов. Подавив восстания на севере и в центре страны, французские войска устремились на юг.

Здесь, около Б. 19 июля 1808 началось сражение между французскими (ок. 21 тыс. чел.) и испанскими (ок. 27 тыс. чел.) войсками. «Непобедимая» французская армия, которой командовал генерал П. А. Дюпон, направленная на покорение Андалусии, впервые в истории Наполеоновских войн потерпела сокрушительное поражение и 22 июля капитулировала перед испанским генералом Франсиско Хавьером Кастаньосом. Б. открыл Кастаньосу путь на Мадрид. Король Жозеф Бонапарт (Хосе I) 31 июля бежал из столицы сначала в Бургос, а затем далее на север — в Виторию. Генерал Ж. А. Жюно снял осаду Лиссабона и заключил перемирие — его коммуникации с основными французскими силами были разорваны. Героическая осада Сарагосы (она так и не сдалась французам) была прервана, французские войска отступили на север страны, за реку Эбро. Эта победа имела огромное психологическое значение как в Испании, так и во всей Европе.

Первая военная победа испанцев усилила надежды на скорое изгнание французов с Пиренейского полуострова , стимулировала укрепление идеи единства испанской нации и создание Верховной правительственной центральной хунты. Поражение французов при Б. нанесло большой удар по международному престижу Наполеона , что способствовало оживлению антинаполеоновских настроений в покоренных Францией государствах и созданию Пятой антифранцузской коалиции в 1809. Чтобы свести на нет негативные последствия поражения при Б., Наполеон решил лично возглавить поход в Испанию. Для предотвращения выступления Австрии он заручился поддержкой российского императора Александра I во время встречи в Эрфурте и в начале ноября 1808 с 250-тысячной армией вторгся в Испанию. Сокрушив сопротивление испанцев, он вошел в Мадрид 2 декабря 1808 и вернул испанский трон своему брату Жозефу. Тем не менее, воспоминания о победе при Б. продолжали воодушевлять испанцев на новые военные подвиги вплоть до окончания Войны за независимость.

В память о сражении при Б. этим именем названы улицы во многих городах Испании, в том числе одна из центральных улиц Мадрида, на которой располагается королевский Восточный дворец.

Автор статьи: И. Ю. Медников.

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