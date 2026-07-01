БАЙИ Жан Сильвен

Французский ученый и политический деятель.

Родился в семье художника. С детства увлекался литературой и точными науками. В 1759 рассчитал орбиту кометы Галлея. С 1763 — член Королевской академии наук. В 1771 представил в Академии работу о неравномерности свечения спутников Юпитера. Громкую славу, не только научную, но и литературную, ему принесли труды по истории науки: «История астрономии в древности» (1775), трехтомная «История современной астрономии» (1779—1782), «Письма о происхождении наук» (1777), «Письма об Атлантиде Платона» (1779), «Исследование об индийской и восточной астрономии» (1787). С 1784 Б. — член Французской академии, с 1785 — Академии надписей.

В 1789 Б. избран от третьего сословия Парижа депутатом в Генеральные штаты , где стал одним из лидеров сторонников преобразований. После создания Национального собрания в июне 1789 стал его первым председателем, в июле избран мэром Парижа. Во время Вареннского кризиса 1791 прибыл с национальной гвардией на Марсово поле, где собралась возбужденная толпа, и потребовал от нее разойтись, объявив военное положение. Толпа стала забрасывать гвардейцев камнями, те открыли огонь, что повлекло многочисленные жертвы. Расстрел на Марсовом поле привел к резкому падению популярности Б. Он сложил полномочия мэра и уехал в провинцию.

В сентябре 1793 был арестован в Мелене и привезен в Париж. В октябре привлечен в качестве свидетеля на процесс Марии Антуанетты, но решительно отверг выдвинутые против нее обвинения как сфабрикованные. В ноябре 1793 Революционный трибунал осудил Б. Казнен на Марсовом поле.

Сочинения:

Mémoires. 3 V. Clermont-Ferrand, 2004—2005;

De l’Examen du magnétisme animal. Paris-Genève, 1980.

Автор статьи: А. В. Чудинов.

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