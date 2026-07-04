БАЙЕ гобелен

Вышитое (не сотканное, несмотря на традиционное название) полотно, на котором изображена последовательность сцен, рассказывающих историю нормандского завоевания Англии 1066 (в общих чертах соответствующую версии, представленной в нормандских хрониках второй половины XI века).

Ширина полотна ок. 50 см, длина (в настоящее время) — ок. 68 м; конец полотна утрачен. Верх и низ «гобелена» украшены «бордюрами», на которых представлены более мелкие изображения животных (в том числе мифологических), растений и людей. Большинство исследователей рассматривает эти мелкие изображения как символический комментарий к сценам, расположенным в центре, хотя интерпретации символов существенно расходятся. Всего на полотне представлены 626 человеческих фигур, 202 лошади, 55 собак, 505 других животных, 49 деревьев, 37 зданий и 41 корабль.

На главных изображениях вытканы латинские надписи: имена или краткие пояснения, например: Hic residet Harold rex Anglorum. Начертание отдельных букв в надписях, написание собственных имен и сходство ряда изображений с миниатюрами рукописей, созданных в скриптории монастыря Св. Августина в Кентербери, указывает на то, что, с большой вероятностью, гобелен был создан в Англии; скорее всего, в первые десятилетия после завоевания. Б. г. упоминается в описи имущества кафедрального собора г. Байе (Франция) 1476, однако сведений о его местонахождении в более ранний период нет.

Долгое время считалось, что заказчиком Б. г. был Одо, епископ Байе, сводный брат Вильгельма Завоевателя, который после завоевания получил также титул графа Кента. Эта версия имела то преимущество, что позволяла связать Кентербери как предположительное место создания «гобелена» и Байе как место его нахождения. В ее пользу говорит и тот факт, что Одо несколько раз изображен на «гобелене», причем таким образом, чтобы подчеркнуть его важную роль в происходивших событиях. Эта версия позволяла также весьма точно датировать гобелен, поскольку в 1082 Одо как участник заговора против Вильгельма был лишен всех титулов и заключен в тюрьму. Однако в последние годы эта теория, равно как и суждения о том, что «гобелен» прославляет победу нормандцев и отражает нормандскую версию событий, были оспорены.

В настоящее время среди исследователей нет единого мнения как по поводу возможных заказчиков «гобелена», так и по поводу цели, которую ставил перед собой художник. Ряд исследователей приводит убедительные доводы в пользу того, что, хотя на первый взгляд «гобелен» воплощает нормандское видение событий, при внимательном рассмотрении выявляется скрытая полемика с ним. Из наиболее интересных кандидатур заказчиков «гобелена» можно назвать королеву Эдит, вдову короля Эдуарда Исповедника и сестру короля Харальда, сына Годвине, погибшего в битве при Гастингсе. В настоящее время Б. г. выставлен для осмотра в г. Байе, в так называемом Центре Вильгельма Завоевателя.

Дополнительная литература:

Spear D. S. Recent Publications on the Bayeux Tapestry // Annales de Normandie. Caen, 2007. V. 57. P. 172—177;

Owen-Crocker G. R. Squawk Talk: Commentary by birds in the Bayeux Tapestry? // Anglo-Saxon England. Cambridge, 2005. V. 34. P. 237—254.

Автор статьи: З. Ю. Метлицкая.

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