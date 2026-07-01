БАЙБАКОВА ЛАРИСА ВИЛОРОВНА

Российский историк-американист. Доктор исторических наук (2002), профессор кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ.

Окончила исторический факультет МГУ в 1974 году. В 1977 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Политическая борьба в США по вопросам социальной политики (1969–1976 гг.)». В том же году начала работать на кафедре новой и новейшей истории исторического факультета МГУ. В 1980 году стажировалась в университете штата Нью-Йорк. В 1999 году проходила научную стажировку в Европейском центре по изучению проблем безопасности имени Джорджа Маршалла (Германия). В 2001г. участвовала в работе архивной группы консорциума военно-учебных заведений по проблемам безопасности в рамках программы «Партнерство во имя мира» (Вашингтон, округ Колумбия). В 2002 году под руководством Е.Ф. Язькова защитила докторскую диссертацию на тему «Двухпартийная система в период вступления США в индустриальное общество (последняя треть XIX в.)». Член Российской Ассоциации историков американистов, Российского общества по изучению культуры США (ОИКС).

Автор около 70 научных работ. Представитель научной школы американистов МГУ, основу которой заложили работы И.П. Дементьева, Н.В. Сивачева, Е.Ф. Язькова. Специализируется по истории США конца XIX – начала XX века. В область научных интересов входят социально-политическая история и историография.

Сочинения:

Книги:

Двухпартийная система в период вступления США в индустриальное общество (последняя треть ХIХ в.). — МАКС-Пресс Москва, 2002. — С. 436.

Двухпартийная система США в период позолоченного века (последняя четверть ХIХ в.) 1996.152 с. — Издательство Московского университета Москва, 1996.

История политических институтов и систем стран Западной Европы и Америки в новое время. — Издательство Исторический факультет Московского университета", 2008. — С. 92. (В соавторстве с Ю.Н. Рогулев.)

Политическая система США: истоки и современные традиции. Учебно-методическое пособие. — Издательство Исторический факультет Мос-ковского университета Москва, 2007. — С. 51.

The US Two-Party System: Past and Present. Moscow, Progress, 1988. p.414 / L. V. Baibakova, A. Manykin, Y. Rogulev et al. — Progress Moscow, 1988. — P. 414.

Принципы функционирования двухпартийной системы США: история и современные тенденции.Ч.1 / Л. В. Байбакова, А. С. Маныкин, Ю. Н. Рогулев и др. — Издательство Московского университета Москва, 1988.

Статьи:

Законодательная основа антимонопольного регулирования в США и специфика его рецепции в России // Международный учебно-методический ежегодник: Компаративистика-2011:Сравнительное правоведение, сравнительное государствоведение, сравнительная политология. — ПГУ Пенза, 2012. — С. 83–93.

Армия США во время испано-американской войны 1898 года (по донесениям российских дипломатов) // Новая и новейшая история. — 2013. — № 5. — С. 129–145.

Эволюция основных парадигм политической истории США конца ХΙХ — начала ХХ вв. в современной отечественной историографии //Электронный научно-образовательный журнал История. — 2014. — Т. 5, № 7(30): Восприятие США в России. Восприятие России в США, 1933-2013 гг.

Новый взгляд на боеспособность армии США в годы испано-американской войны 1898 г // Исторические исследования (электронный научный журнал исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова). — 2014. — № 1. — С. 86–119.

О рецепции опыта американской двухпартийной системы в современной России: за и против. Нужна ли современной России американская модель двухпартийной системы? // Сравнительные правовые и политические исследования. — 2013. — Т. 1, № 2. — С. 113–117.

Определяющие факторы развития США в условиях переходного периода от аграрного к индустриальному обществу: диалектика общего и особенного // Электронный научно-образовательный журнал История. — 2012. — № Вып. 3(11).

Практика добрых услуг: как Т.Рузвельт уговорил Николая ii принять американское посредничество // Родина. — 2009. — № 8. — С. 109–111.

Серебро против золота: из истории генезиса политики буржуазного реформизма в США (90-е гг. ХiХ в.) // Вестник Московского университета. Серия 8: История. — 1987. — № 4. — С. 64–75.

Негритянский вопрос в политике республиканской партии США (конец 70-х– начало 80-х гг.) // Новая и новейшая история. — 1982. — № 6. — С. 79–91.

К вопросу о южной стратегии республиканской партии США (конец 70-х–начало 90-х гг. ХiХ в.) // Вестник Московского университета. Серия 8: История. — 1982. — № 2. — С. 53–64.