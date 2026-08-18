БАЯЗЕТ

Город в Турции.

Баязетская цитадель состояла из старого и нового замков. Старый замок был построен на скале в центре города, новый - на остроге ой же скалы восточнее города и представлял собой трехэтажное каменное здание с тремя дворами.

Русские войска дважды выдерживали осаду в цитадели Баязета.

Первая оборона - 13 рот Нишебургского и Козловского полков(1500 чел.), 400 донских казаков и 500 армянских милиционеров при 17 орудиях обороняли крепость с 18(30) июня по 1(13) июля 1829 года от отряда Ванского паши силой в 9 000 пехоты, 5 000 кавалерии при 74 орудиях.

Вторая оборона - 23 дня, с 6(18) июня по 28 июня(10 июля) 1877 г. является частью первого периода военных действий на Кавказско-Малоазиатском фронте.

12(24) апреля 1877 года Россия объявила войну Турции. Войска Кавказской армии немедленно были двинуты к границе. 17(29) апреля 1877 г. передовые части Эриванского отряда(10 500 чел. при 32 орудиях) под командованием генерал-лейтенанта А.А. Тер-Гукасова без боя заняли Баязет и двинулись дальше, оставив в городе гарнизон в составе двух рот 73-го пехотного Крымского и батальона 74-го пехотного полков, двух сотен донских казаков - 1-го Уманского и 2-го Хоперского полков, одной команды Кавказского казачьего полка и одного взвода 4 батареи 19 артиллерийской бригады(2 орудия). Комендантом цитадели приказом Великого Князя Главнокомандующего Михаила Николаевича был назначен капитан Тифлисского полка Федор Эдуардович Штоквич, ветеран войны на Кавказе, участник взятия Ведено и Гуниба, боев при Баяндуре, Башкадыкларе, Курюк-Дара.

Вскоре турки перешли в контрнаступление. Парировать его было невозможно - часть резерва Кавказской армии подавляла восстание в Чечне и горном Дагестане. 6(18) июня 1877 года гарнизон Баязета был блокирован в цитадели турецким отрядом под командованием Фаик-паши(3 500 чел. пехоты, 200 регулярных и 7000 иррегулярных(курдов) кавалеристов при 11 орудиях). В последний момент на помощь к Штоквичу подошли 3 сотни Эриванского конно-иррегулярного полка под командованием полковника Измаил-хана Нахичеванского. Численность гарнизона составила 5 штаб-офицеров, 30 обер-офицеров, 126 унтер-офицеров, 1461 рядовой. В цитадели не было собственного источника воды, и распоряжением Штоквича 5-6 июня ею был наполнен бассейн и все возможные емкости. В 18.00 ворота нового замка были закрыты, началось «баязетское сидение».

6-8(12-20) июня турки и курды были заняты резней армянского населения города, в которой принимали участие даже женщины и дети. Отставшие русские солдаты и раненые также добивались ими. Гарнизон не имел возможности помочь поголовно уничтожаемым христианам. Построенная в XVI-XVII вв. цитадель не подходила для обороны в условиях дальнобойного нарезного стрелкового оружия и простреливалась с трех сторон с господствующих над городом гор. 8(20) июня к туркам подошла артиллерия, которая включилась в обстрел. Вслед за этим последовал штурм. В критический момент один из старших офицеров попытался поднять белый флаг, но был убит и сопротивление продолжилось. Несколько атак было отбито с большими потерями для турок и курдов.

Противник перешел к блокаде. Запаса воды в бассейне хватило на 5-6 дней, после чего пришлось резко сокращать норму выдачи, с 24 июня(6июля) она выдавалась по ложке в день. В 300 шагах от цитадели был ручей, к которому предпринимались вылазки, резко увеличившие потери гарнизона. Вскоре турки завалили его трупами и вода стала непригодной. Тем не менее Штоквич отверг 8 предложений о капитуляции. Продовольственный запас к началу осады равнялся 300 пудам(4800 кг.) сухарей. Дневная порция сократилась с 1 фунта(400 гр.) до 1/8 фунта сухарей в день, а 26 июня(8 июля) в цитадели осталось лишь 30 пудов(480 кг.) ячменя - остатки фуража съеденных или павших лошадей. В этот же день Тер-Гукасов смог начать движение на помощь гарнизону. 28 июня(10 июля) 1877 года ему удалось отбросить турок от города и освободить гарнизон цитадели. На следующий день русские войска отошли от Баязета. Их потери за 23 дня осады составили 2 штаб-офицера, 9 унтер-офицеров, 108 рядовых убитыми; 8 обер-фицеров, 17 унтер-офицеров и 142 рядовых ранеными.

За умелое командование обороной Ф.Э. Штоквич был произведен в майоры, награжден орденом Св. Великомученика Георгия 4-й степени и пожизненной пенсией в 1000 руб. в год.