БАЯР Махмуд Джеляль (Джеляледдин)

Турецкий государственный и политический деятель, третий президент Турецкой Республики .

Родился в семье религиозного деятеля и учителя, иммигрировавшего из Болгарии. После окончания школы служил клерком в суде Гемлика, затем в Сельскохозяйственном банке и филиале «Дойче Ориент Банка» в Бурсе. В 1907 Б. вошел в состав Комитета единения и прогресса, в период 1908—1918 занимал должность ответственного секретаря Измирского отделения партии, фактически руководил им.

В 1918 присоединился к Османскому обществу защиты прав (Мюдафаа-и Хукук Османийе Джемийети), участвовал в национальной обороне Измира , командовал национальными силами Бурсы. В 1919 был избран в состав нижней палаты османского меджлиса последнего созыва, однако из-за несогласия с предложенным султаном новым вариантом конституции в 1920 уехал в Анкару и присоединился к М. Кемалю (Ататюрку) , войдя в состав анкарского Национального собрания.

В 1921 Б. занял пост министра экономики. В 1924—1932 возглавил Турецкий деловой банк. В 1932 вновь был назначен министром экономики и занимал этот пост вплоть до 1937. Поддерживал развитие частного сектора через государственные субсидии и в то же время способствовал созданию Государственных экономических организаций.

В 1937 и 1938 во время острого конфликта Исмета Инёню с Ататюрком Б. короткий период был премьер-министром . В 1945 после перехода к многопартийной системе Б. вместе с А. Мендересом , Ф. Кёпрюлю и Р. Коралтаном вышли из правящей Народно-республиканской партии и создали Демократическую партию (ДП), председателем которой стал Б.

После победы ДП на парламентских выборах 1950 Б. был избран президентом республики, став первым граждан­ским лицом на этом посту. За 10 лет президентства Б. подвергался резкой критике со стороны оппозиции за действия в интересах ДП (формально глава государства — надпартийная фигура).

В результате переворота 27 мая 1960 он был отстранен от власти и приговорен к высшей мере наказания, впоследствии замененной пожизненным заключением ввиду преклонного возраста. Был освобожден по состоянию здоровья в 1964, в 1966 амнистирован. В 1974 ему были возвращены полные политические права , однако стать пожизненным сенатором Б. отказался.

Сочинения:

Atatürkten hatıralar. Anlatan: Celal Bayar. İstanbul, 1955;

Başvekilim Adnan Menderes. İstanbul, 1969;

Ben de yazdım: millî mücadele’ye gidiş. Cilt 1—4. İstanbul, 1965;

Celal Bayar’ın söylev ve demeçleri, 1933—1955. Cilt 1—6. Türkiye İş Bankası, 1999;

Kayseri Cezaevi günlüğü. Levent, İstanbul, 1999.

Автор статьи: П. В. Шлыков.

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