БАЯР Махмуд Джеляль (Джеляледдин)
Турецкий государственный и политический деятель, третий президент Турецкой Республики.
Родился в семье религиозного деятеля и учителя, иммигрировавшего из Болгарии. После окончания школы служил клерком в суде Гемлика, затем в Сельскохозяйственном банке и филиале «Дойче Ориент Банка» в Бурсе. В 1907 Б. вошел в состав Комитета единения и прогресса, в период 1908—1918 занимал должность ответственного секретаря Измирского отделения партии, фактически руководил им.
В 1918 присоединился к Османскому обществу защиты прав (Мюдафаа-и Хукук Османийе Джемийети), участвовал в национальной обороне Измира, командовал национальными силами Бурсы. В 1919 был избран в состав нижней палаты османского меджлиса последнего созыва, однако из-за несогласия с предложенным султаном новым вариантом конституции в 1920 уехал в Анкару и присоединился к М. Кемалю (Ататюрку), войдя в состав анкарского Национального собрания.
В 1921 Б. занял пост министра экономики. В 1924—1932 возглавил Турецкий деловой банк. В 1932 вновь был назначен министром экономики и занимал этот пост вплоть до 1937. Поддерживал развитие частного сектора через государственные субсидии и в то же время способствовал созданию Государственных экономических организаций.
В 1937 и 1938 во время острого конфликта Исмета Инёню с Ататюрком Б. короткий период был премьер-министром. В 1945 после перехода к многопартийной системе Б. вместе с А. Мендересом, Ф. Кёпрюлю и Р. Коралтаном вышли из правящей Народно-республиканской партии и создали Демократическую партию (ДП), председателем которой стал Б.
После победы ДП на парламентских выборах 1950 Б. был избран президентом республики, став первым гражданским лицом на этом посту. За 10 лет президентства Б. подвергался резкой критике со стороны оппозиции за действия в интересах ДП (формально глава государства — надпартийная фигура).
В результате переворота 27 мая 1960 он был отстранен от власти и приговорен к высшей мере наказания, впоследствии замененной пожизненным заключением ввиду преклонного возраста. Был освобожден по состоянию здоровья в 1964, в 1966 амнистирован. В 1974 ему были возвращены полные политические права, однако стать пожизненным сенатором Б. отказался.
Сочинения:
Atatürkten hatıralar. Anlatan: Celal Bayar. İstanbul, 1955;
Başvekilim Adnan Menderes. İstanbul, 1969;
Ben de yazdım: millî mücadele’ye gidiş. Cilt 1—4. İstanbul, 1965;
Celal Bayar’ın söylev ve demeçleri, 1933—1955. Cilt 1—6. Türkiye İş Bankası, 1999;
Kayseri Cezaevi günlüğü. Levent, İstanbul, 1999.
Автор статьи: П. В. Шлыков.
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