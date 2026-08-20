БАВАРСКОЕ НАСЛЕДСТВО

Война за Баварское наследство («картофельная война») — война между Австрией, с одной стороны, и Пруссией и Саксонией — с другой в 1778—1779.

После смерти в 1777 бездетного курфюрста баварского Максимилиана III Иосифа из рода Виттельсбахов его наследником по династическому праву стал курфюрст пфальцский Карл Теодор. В 1778 он заключил с Австрией конвенцию об уступке ей Нижней Баварии, которая была немедленно занята австрийскими войсками. Не желая допустить подобного усиления Австрии, прусский король Фридрих II летом 1778 начал против нее военные действия. Его поддер­жала Саксония, также претендовавшая на часть Б. н. Австрия оказалась в международной изоляции, так как союзная ей Франция была занята в Войне за независимость в Северной Америке.

Прусская армия под командованием Фридриха II вторглась в Чехию с северо-востока, прусско-саксонская армия под командованием принца Генриха — с северо-запада, но дальнейшее их продвижение было блокировано австрийцами. Обе стороны избегали сражений и больше заботились о поиске пропитания для своих войск, чем и обусловлено неофициальное название этой войны. В декабре 1778 под давлением и при посредничестве России и Франции воюющие стороны вступили в мирные переговоры, завершившиеся подписанием Тешенского мира 1779, по которому Австрия получила округ Инн и отказалась от остальной части Б. н.

Автор статьи: А. В. Чудинов.

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