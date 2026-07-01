БАВАРИЯ

Историческая область и земля на юге Германии .

Название Б. произошло от герман­ского племени баваров. В VI в. возникло племенное герцог­ство Б. (герцоги из рода Агилольфингов) со столицей в Регенсбурге, находившееся в зависимости от франков . Около 740 на территории Б. возникли епископства Зальцбург, Регенсбург, Пассау, Фрайзинг и Эйштетт. В 788 Карл Великий одержал победу над последним герцогом из рода Агилольфингов Тассило III и включил Б. в состав Франкского государства (с 843 — в Восточно-Франкском королевстве). В 907 в битве под Прессбургом (Братислава) маркграф Б. Луитпольд потерпел поражение от кочевников-венгров, на престол вступил его сын Арнульф I. Дата считается моментом основания герцогства Б., вошедшего в 962 в Священную Римскую империю . В 976 от Б. отделилась Каринтия (с Тиролем), в 1070 Б. отошла под власть династии Вельфов, в 1139—1156 — Бабенбергов (с 1156 правили в отделившемся от Б. герцогстве Австрия), затем правящей династией вновь были Вельфы. После свержения Генриха Льва и отделения от Б. Штирии (в 1180) на ее престоле укрепилась династия Виттельсбахов. До середины XIII в. их резиденцией был Регенсбург, затем столицей стал Мюнхен (1255).

В 1214 был присоединен Рейнский Пфальц, затем Верхний Пфальц. В 1255 Б. была разделена на две провинции — Верхнюю Б. и Нижнюю Б. При императоре Людовике IV (1314—1347) владения Б. были расширены за счет Тироля, Бранденбурга и провинций в Нидерландах (Голландия, Зеландия), вскоре ею утерянных. Герцог­ство пережило период раздробленности. В 1472 в Ингольштадте был основан первый в Б. университет. В 1628 Б. вернула себе Верхний Пфальц, утерянный в 1329, и стала крупнейшим княжеством Германии. В период Реформации Б. осталась католической, Виттельсбахи вместе с Габсбургами возглавили Контрреформацию , создав в 1609 Католическую лигу . С 1623 Б. — курфюршество. В составе католической коалиции Б. участвовала в Тридцатилетней войне 1618—1648 , по Вестфальскому миру 1648 обрела суверенитет. Заключив с Францией союз против Габсбургов, курфюрст Максимилиан II Эмануэль (1679—1726) принял участие в войне за Испанское наследство (1701—1714) на стороне Франции. В войне за Австрийское наследство (1740—1748) курфюрст Карл Альбрехт выступил против Марии Терезии , в 1742 антигабсбургская коалиция добилась его избрания на императорский престол (правил как Карл VII до 1745). В 1745 Б. была оккупирована австрийскими войсками, сын Карла VII, Максимилиан III Иосиф, вынужден был отказаться от претензий на императорскую корону. В 1777 после пресечения баварской линии Виттельсбахов курфюрстами Б. стали представители пфальцской линии династии. После этого к Б. были присоединены их владения на Рейне — Рейнский Пфальц (принадлежал Б. в 1214—1329), герцогства Юлих и Берг. Император Иосиф II Габсбург пытался осуществить план обмена части Б. на австрийские Нидерланды (будущая Бельгия), что стало причиной войны за Баварское наслед­ство (1778—1779) , закончившейся Тешенским миром 1779, по которому Австрия получила лишь небольшие территории на берегу р. Инн.

В самом конце XVIII в. Б. участвовала в войнах против революционной Франции. В 1801, в условиях быстрого крушения Священной Римской империи, Б. перешла на сторону Наполеона I Бонапарта , в 1806 вступила в Рейнский союз, баварский курфюрст Максимилиан IV Иосиф стал королем (Максимилиан I Иосиф).

В 1808 в Б. было отменено крепостное право . В 1803—1810 в процессе медиатизации территория Б. значительно расширилась. В нее вошли княжества Ансбах, Байрейт и другие, несколько имперских городов и секуляризированные церковные земли, а также ряд австрийских земель, в том числе Тироль (вернула Австрии в 1816, взамен получила Рейнский Пфальц, Великое герцогство Вюрцбург и княжество Ашаффенбург). В Австро-француз­ской войне 1809 выступила на стороне Франции. После 1813 перешла на сторону антифранцузской коалиции, по решению Венского конгресса вошла в Германский союз. В 1818 в Б. была принята конституция и учрежден двухпалатный парламент. В 1832 в Б. прошла манифестация с требованиями объединения Германии и проведения реформ (так называемое Гамбахское празднество). При Людовике I Мюнхен стал одной из основных культурных столиц Германии, в 1826 был открыт Мюнхенский университет. В 1834 Б. вступила в Германский таможенный союз, в 1835 построена первая в Германии железная дорога (Нюрнберг — Фюрт). В период революции 1848—1849 в Б. была отменена часть крестьянских повинностей. В 1832 сын короля Людовика I избран королем Греции (Отто I) за баварскую поддержку антитурецкой борьбы греков. В 1850—1860-х в условиях обострившегося австро-прусского дуализма Б. попыталась возглавить в противовес им союз малых и средних германских государств. В Австро-прусской войне 1866 выступила на стороне Австрии. Во Франко-прусской войне 1870—1871 поддержала Пруссию в обмен на финансовую поддержку.

В 1871 вошла в состав Германской империи , сохранив за собой особые права. В ходе Ноябрьской революции 1918 в Б. была свергнута монархия, в апреле 1919 создана Баварская советская республика , просуществовавшая около месяца. Ведущей политической партией до 1933 являлась Баварская народная партия (преемница Католической партии Центра). В 1920 в состав Б. вошел г. Кобург.

По Веймарской конституции 1919 Б. была лишена особых прав, что стало причиной обострения конфликта между баварским и германским правитель­ствами и способствовало усилению в Б. сепаратистских тенденций. С начала 1920-х Б. превратилась в оплот правоэкстремистских сил Германии. Здесь была создана Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) и предпринята ею первая попытка захвата власти ( «Пивной путч» 1923 ). После установления в Германии в 1933 гитлеровской диктатуры в Б. размещалась штаб-квартира НСДАП, в Нюрнберге проводились ее съезды. В 1945 Б. вошла в американскую зону оккупации Германии, к ней был присоединен тюрингский округ Ост­гейм. Рейнский Пфальц в 1946 был отделен от Б. и включен в состав земли Рейнланд-Пфальц.

В 1946 принята конституция, в 1949 Б. вошла в состав ФРГ, однако ее Основной закон был отклонен баварским ландтагом как излишне унитарный. Ведущей политической партией Б. с 1945 является Христианско-социальный союз (ХСС), с 1946 постоянно возглавляющий баварские правительства (кроме 1954—1957).

Площадь 70 551 кв. км. Население 12 066 млн чел. (2001). Главный город — Мюнхен.

Автор статьи: А. Г. Матвеева.

© Российская Историческая Энциклопедия