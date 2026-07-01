БАВАРИЯ
Историческая область и земля на юге Германии.
Название Б. произошло от германского племени баваров. В VI в. возникло племенное герцогство Б. (герцоги из рода Агилольфингов) со столицей в Регенсбурге, находившееся в зависимости от франков. Около 740 на территории Б. возникли епископства Зальцбург, Регенсбург, Пассау, Фрайзинг и Эйштетт. В 788 Карл Великий одержал победу над последним герцогом из рода Агилольфингов Тассило III и включил Б. в состав Франкского государства (с 843 — в Восточно-Франкском королевстве). В 907 в битве под Прессбургом (Братислава) маркграф Б. Луитпольд потерпел поражение от кочевников-венгров, на престол вступил его сын Арнульф I. Дата считается моментом основания герцогства Б., вошедшего в 962 в Священную Римскую империю. В 976 от Б. отделилась Каринтия (с Тиролем), в 1070 Б. отошла под власть династии Вельфов, в 1139—1156 — Бабенбергов (с 1156 правили в отделившемся от Б. герцогстве Австрия), затем правящей династией вновь были Вельфы. После свержения Генриха Льва и отделения от Б. Штирии (в 1180) на ее престоле укрепилась династия Виттельсбахов. До середины XIII в. их резиденцией был Регенсбург, затем столицей стал Мюнхен (1255).
В 1214 был присоединен Рейнский Пфальц, затем Верхний Пфальц. В 1255 Б. была разделена на две провинции — Верхнюю Б. и Нижнюю Б. При императоре Людовике IV (1314—1347) владения Б. были расширены за счет Тироля, Бранденбурга и провинций в Нидерландах (Голландия, Зеландия), вскоре ею утерянных. Герцогство пережило период раздробленности. В 1472 в Ингольштадте был основан первый в Б. университет. В 1628 Б. вернула себе Верхний Пфальц, утерянный в 1329, и стала крупнейшим княжеством Германии. В период Реформации Б. осталась католической, Виттельсбахи вместе с Габсбургами возглавили Контрреформацию, создав в 1609 Католическую лигу. С 1623 Б. — курфюршество. В составе католической коалиции Б. участвовала в Тридцатилетней войне 1618—1648, по Вестфальскому миру 1648 обрела суверенитет. Заключив с Францией союз против Габсбургов, курфюрст Максимилиан II Эмануэль (1679—1726) принял участие в войне за Испанское наследство (1701—1714) на стороне Франции. В войне за Австрийское наследство (1740—1748) курфюрст Карл Альбрехт выступил против Марии Терезии, в 1742 антигабсбургская коалиция добилась его избрания на императорский престол (правил как Карл VII до 1745). В 1745 Б. была оккупирована австрийскими войсками, сын Карла VII, Максимилиан III Иосиф, вынужден был отказаться от претензий на императорскую корону. В 1777 после пресечения баварской линии Виттельсбахов курфюрстами Б. стали представители пфальцской линии династии. После этого к Б. были присоединены их владения на Рейне — Рейнский Пфальц (принадлежал Б. в 1214—1329), герцогства Юлих и Берг. Император Иосиф II Габсбург пытался осуществить план обмена части Б. на австрийские Нидерланды (будущая Бельгия), что стало причиной войны за Баварское наследство (1778—1779), закончившейся Тешенским миром 1779, по которому Австрия получила лишь небольшие территории на берегу р. Инн.
В самом конце XVIII в. Б. участвовала в войнах против революционной Франции. В 1801, в условиях быстрого крушения Священной Римской империи, Б. перешла на сторону Наполеона I Бонапарта, в 1806 вступила в Рейнский союз, баварский курфюрст Максимилиан IV Иосиф стал королем (Максимилиан I Иосиф).
В 1808 в Б. было отменено крепостное право. В 1803—1810 в процессе медиатизации территория Б. значительно расширилась. В нее вошли княжества Ансбах, Байрейт и другие, несколько имперских городов и секуляризированные церковные земли, а также ряд австрийских земель, в том числе Тироль (вернула Австрии в 1816, взамен получила Рейнский Пфальц, Великое герцогство Вюрцбург и княжество Ашаффенбург). В Австро-французской войне 1809 выступила на стороне Франции. После 1813 перешла на сторону антифранцузской коалиции, по решению Венского конгресса вошла в Германский союз. В 1818 в Б. была принята конституция и учрежден двухпалатный парламент. В 1832 в Б. прошла манифестация с требованиями объединения Германии и проведения реформ (так называемое Гамбахское празднество). При Людовике I Мюнхен стал одной из основных культурных столиц Германии, в 1826 был открыт Мюнхенский университет. В 1834 Б. вступила в Германский таможенный союз, в 1835 построена первая в Германии железная дорога (Нюрнберг — Фюрт). В период революции 1848—1849 в Б. была отменена часть крестьянских повинностей. В 1832 сын короля Людовика I избран королем Греции (Отто I) за баварскую поддержку антитурецкой борьбы греков. В 1850—1860-х в условиях обострившегося австро-прусского дуализма Б. попыталась возглавить в противовес им союз малых и средних германских государств. В Австро-прусской войне 1866 выступила на стороне Австрии. Во Франко-прусской войне 1870—1871 поддержала Пруссию в обмен на финансовую поддержку.
В 1871 вошла в состав Германской империи, сохранив за собой особые права. В ходе Ноябрьской революции 1918 в Б. была свергнута монархия, в апреле 1919 создана Баварская советская республика, просуществовавшая около месяца. Ведущей политической партией до 1933 являлась Баварская народная партия (преемница Католической партии Центра). В 1920 в состав Б. вошел г. Кобург.
По Веймарской конституции 1919 Б. была лишена особых прав, что стало причиной обострения конфликта между баварским и германским правительствами и способствовало усилению в Б. сепаратистских тенденций. С начала 1920-х Б. превратилась в оплот правоэкстремистских сил Германии. Здесь была создана Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) и предпринята ею первая попытка захвата власти («Пивной путч» 1923). После установления в Германии в 1933 гитлеровской диктатуры в Б. размещалась штаб-квартира НСДАП, в Нюрнберге проводились ее съезды. В 1945 Б. вошла в американскую зону оккупации Германии, к ней был присоединен тюрингский округ Остгейм. Рейнский Пфальц в 1946 был отделен от Б. и включен в состав земли Рейнланд-Пфальц.
В 1946 принята конституция, в 1949 Б. вошла в состав ФРГ, однако ее Основной закон был отклонен баварским ландтагом как излишне унитарный. Ведущей политической партией Б. с 1945 является Христианско-социальный союз (ХСС), с 1946 постоянно возглавляющий баварские правительства (кроме 1954—1957).
Площадь 70 551 кв. км. Население 12 066 млн чел. (2001). Главный город — Мюнхен.
Автор статьи: А. Г. Матвеева.
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