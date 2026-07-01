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БАУР Фердинанд Кристиан
Немецкий протестантский богослов, основоположник Тюбингенской школы.
Открыл противоборство в Новом Завете двух течений: петринизма (иудео-христианства, представленного апостолом Петром и выраженного в Послании Иакова и Апокалипсисе) и паулинизма (антииудейской трактовки христианского учения апостола Павла), примирение между которыми произошло во II в., когда был составлен Новый Завет. Самым ранним Евангелием считал Евангелие от Матфея.
Сочинения:
Die Epochen der kirchlichen Geschichtschreibung. Tübingen 1852;
Geschichte der christlichen Kirche. 5 Bde. Tübingen, 1853—1862.
Автор статьи: В. С. Дударев.
© Российская Историческая Энциклопедия
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