БАУР Фердинанд Кристиан

Немецкий протестантский богослов, основоположник Тюбингенской школы.

Открыл противоборство в Новом Завете двух течений: петринизма (иудео-христианства, представленного апостолом Петром и выраженного в Послании Иакова и Апокалипсисе) и паулинизма (антииудейской трактовки христиан­ского учения апостола Павла ), примирение между которыми произошло во II в., когда был составлен Новый Завет. Самым ранним Евангелием считал Евангелие от Матфея.

Сочинения:

Die Epochen der kirchlichen Geschichtschreibung. Tübingen 1852;

Geschichte der christlichen Kirche. 5 Bde. Tübingen, 1853—1862.

Автор статьи: В. С. Дударев.

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