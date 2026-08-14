БАУМГАРТЕН ЛЕОНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ, фон

Сын генерала от кавалерии Николая Карловича фон Баумгартена, из дворян Эстляндской губернии, лютеранин. 1.9.1866 зачислен в пажи к Высочайшему двору. 18.10.1872 окончил Пажеский корпус, произведен в корнеты с назначением во 2-й лейб-гусарский Павлоградский полк. 23.1.1873 произведен в поручики. 5.11.1873 прикомандирован к лейб-гвардии Гусарскому полку для испытания и перевода. 17.2.1875 произведен в штабс-ротмистры. 19.2.1875 переведен в лейб-гвардии Гусарский полк поручиком. 4.4.1876 произведен в штабс-ротмистры. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 17.4.1879 произведен в ротмистры. 1.6.1879 назначен командующим запасным эскадроном лейб-гвардии Гусарского полка. 17.4.1883 произведен в полковники. 4.5.1883 утвержден командиром запасного эскадрона. 21.9.1883 по расформировании запасного эскадрона возвращен в действующий полк.12.8.1887 назначен в распоряжение начальника Главного штаба. 12.8.1889 назначен чиновником для поручений VII класса при начальнике Главного штаба. 10.7.1890 назначен начальником кадра № 2 Гвардейского кавалерийского запаса. 9.7.1891 назначен начальником кадра № 12 кавалерийского запаса. 17.1.1893 назначен начальником кадра № 1 1-й бригады кавалерийского запаса. 8.2.1893 назначен начальником кадра № 12 кавалерийского запаса. 17.11.1894 назначен командиром 16-го драгунского Каргопольского полка. 25.11.1896 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром 1-й бригады 10-й кавалерийской дивизии. 28.11.1897 назначен командиром 3-й отдельной кавалерийской бригады сводной кавалерийской дивизии.10.2.1899 назначен командиром лейб-гвардии Уланского Его Величества полка. 26.1.1904 уволен в запас. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 20.8.1904 определен на действительную службу с назначением командиром 1-й бригады Сибирской казачьей дивизии. С 3.2.1905 по 25.7.1905 временно командовал Сибирской казачьей дивизией. 24.8.1905 произведен в генерал-лейтенанты за боевые отличия (со старшинством с 7.2.1905). 2.10.1905 назначен начальником 2-й отдельной кавалерийской бригады. 14.7.1907 назначен почетным опекуном Московского присутствия Опекунского Совета учреждений Императрицы Марии. 9.9.1907 назначен членом советов и управляющим хозяйственными частями Московского училища ордена Св. Екатерины и Александровского института с оставлением в должности. 10.6.1914 выехал на отдых в Германию, где с началом Первой мировой войны был задержан как военнопленный. 24.1.1915 вернулся из плена в Россию. 22.3.1915 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе. 20.11.1915 назначен попечителем Московской Софийской детской больницы с оставлением в должностях. 4.5.1917 уволен со службы с 19.4.1917 по болезни с мундиром и пенсией. Проживал в Москве. После июля 1918 г. эмигрировал. Скончался в Мерано (Италия).

Жена (2-я): фрейлина Елизавета Николаевна (урожденная Шебеко). Дети: Александр (30.7.1884–28.2.1958, Франция), ротмистр; Дмитрий (р. 25.10.1895).